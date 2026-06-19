Quỹ bạc lớn nhất thế giới làm gì trong ngày giá giảm sâu?

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã đảo chiều mua ròng nhẹ khoảng 10kg bạc trong phiên 18/6 sau phiên bán ròng mạnh tay trước đó. Sau giao dịch này, lượng bạc do quỹ nắm giữ nhích lên hơn 14.940 tấn.

Tương tự vàng, giá bạc cũng chịu áp lực điều chỉnh sâu 2 phiên liên tiếp. Chốt phiên 18/6, giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) giảm thêm 3% về vùng dưới 66 USD/ounce, thấp nhất từ đầu năm. Cập nhật phiên sáng 19/6, giá bạc hiện đang điều chỉnh nhẹ gần 1% giá trị.



Giá bạc suy yếu diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới chịu áp lực điều chỉnh sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%, thông điệp phát đi vẫn khá cứng rắn khi cơ quan này nâng dự báo lãi suất quỹ liên bang trung vị năm 2026 lên 3,8%, cao hơn mức 3,4% đưa ra hồi tháng 3.

Diễn biến này cho thấy Fed chưa sẵn sàng chuyển sang nới lỏng chính sách, thậm chí vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao. Đây là yếu tố bất lợi với các kim loại quý như bạc, do môi trường lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời.

Áp lực lên giá bạc còn đến từ sự phục hồi của đồng USD. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến các tài sản định giá bằng USD trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, đồng thời thắt chặt điều kiện tài chính trên thị trường toàn cầu.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng diễn biến của bạc sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng lãi suất và xu hướng của đồng USD. Nếu USD suy yếu hoặc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đảo chiều giảm, giá bạc có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, áp lực điều chỉnh có thể còn tiếp diễn.

Về mặt kỹ thuật, vùng 65-66 USD/ounce đang là ngưỡng đáng chú ý của bạc giao ngay. Nếu lấy lại được vùng này, giá bạc có thể hướng tới các mốc kháng cự cao hơn quanh 72 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ 65 USD/ounce, kim loại quý này có thể chịu thêm áp lực giảm về các vùng thấp hơn quanh 62 USD/ounce, thậm chí 61 USD/ounce.