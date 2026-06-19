Quỹ lớn nhất thế giới "vung tiền" bắt đáy hơn 7 tấn vàng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bất ngờ mua ròng hơn 7 tấn vàng trong phiên 18/6. Đây là phiên mua ròng thứ hai liên tiếp của quỹ này, qua đó nâng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.020,5 tấn.

Động thái gom mạnh của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Theo dữ liệu từ Kitco, chốt phiên 18/6, giá vàng quay lại kiểm nghiệm vùng 4.200 USD/ounce. Chỉ sau 2 phiên giảm liên tiếp, kim loại quý đã mất khoảng 3% giá trị.

Mới đây, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75%, nhưng vẫn sẽ duy trì rủi ro tăng lãi suất. Điều này tạo thêm áp lực lên giá vàng khi thị trường gần như mất hết những thành quả đạt được từ đầu tuần.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết sau đợt bán tháo vàng, thị trường hiện đang rơi vào tình trạng bấp bênh.

"Tâm lý thị trường khó có thể cải thiện đáng kể cho đến khi giá cả tự cải thiện, và về mặt đó, đường trung bình động 200 ngày vẫn là chiến trường then chốt. Hiện tại, vàng đang giao dịch thấp hơn mức này khoảng 200 USD, khiến các nhà đầu tư theo xu hướng ngần ngại quay trở lại vị thế mua", ông nói.

Hansen nói thêm rằng, ít nhất giá vàng cần tiếp tục giữ vững mức hỗ trợ trên 4.000 USD một ounce.

Đồng quan điểm, ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com cho biết trong một bản ghi chú rằng vàng hiện đang bị kẹt giữa chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và việc giảm bớt căng thẳng địa chính trị, tạo ra sự biến động trong ngắn hạn.

"Vàng đang bước vào giai đoạn đặc trưng bởi sự biến động cao hơn là một xu hướng rõ ràng. Một mặt, thị trường phải đối mặt với những khó khăn từ đồng đô la mạnh hơn, chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao.

Mặt khác, lạm phát dai dẳng, sự bất ổn kinh tế toàn cầu và khả năng tái bùng phát căng thẳng địa chính trị tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ cơ bản. Trong trung hạn, tôi tiếp tục xem bất kỳ sự suy yếu nào nữa của giá vàng là một cơ hội mua vào chiến lược tiềm năng hơn là sự khởi đầu của một đợt giảm giá kéo dài", ông nói.

Cùng với sự bất ổn địa chính trị đang diễn ra, các dữ liệu kinh tế sẽ tạo ra thêm biến động trên thị trường vàng. Sự kiện quan trọng nhất vào tuần tới là số liệu cuối cùng về GDP quý đầu tiên và Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân. Các nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ tiếp tục nhạy cảm với dữ liệu lạm phát, đặc biệt là sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiết lộ quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ mới của mình.