Vừa báo lỗ kỷ lục, Chủ tịch một doanh nghiệp xin từ nhiệm

Mới đây, CTCP GKM Holdings (mã: GKM) công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Phú đối với các chức danh Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT GKM kể từ ngày 16/6/2026.

Theo đơn từ nhiệm, ông Phú cho biết không sắp xếp được thời gian cá nhân để đảm nhận công việc và cam kết phối hợp bàn giao công việc (nếu có) theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Về tình hình kinh doanh trong năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu gần 10 tỷ đồng, hoàn thành chưa đầy 2% so với kế hoạch đề ra. Thậm chí, khoản lỗ sau thuế cao kỷ lục 39 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 4 tỷ đồng. Theo giải trình, GKM cho biết quá trình tái cấu trúc sang mô hình Holdings gặp nhiều khó khăn và chi phí đầu tư lớn, do đó chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa đạt mức đề ra.

Tại BCTC kiểm toán năm 2025, kiểm toán viên cũng nhấn mạnh rằng vào thời điểm 31/12/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền gần 15 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Ở một diễn biến khác, ĐHĐCĐ thường niên của GKM dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây. Theo tài liệu mới công bố, công ty đề xuất không chia cổ tức năm 2025 sau một năm kinh doanh thua lỗ.

GKM đặt mục tiêu kinh doanh 2026 với 70 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng, cổ tức cho năm 2026 ở mức khiêm tốn 3%.

Một điểm đáng chú ý trong tờ trình gửi ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT công ty dự kiến được hưởng mức thù lao 5 triệu đồng/tháng, trong khi mỗi thành viên HĐQT dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1,6 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế gần 2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, GKM Holdings thành lập vào tháng 9/2010, tiền thân là CTCP Khang Minh Group. Ban đầu, công ty hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh gạch không nung xi măng cốt liệu, chủ yếu phục vụ thị trường Ninh Bình (trước đây là Hà Nam), Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đến năm 2017, Công ty thực hiện niêm yết lên sàn chứng khoán HNX với mã là GKM.

Năm 2023 là một năm đánh dấu bước chuyển mình lớn của công ty. Theo đó, các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua loạt nội dung quan trọng như đổi tên công ty thành GKM Holdings như hiện tại, tái cấu trúc theo mô hình “Holdings Company”, đặc biệt là chuyển hướng ngành nghề kinh doanh chính sang lĩnh vực đầu tư, cụ thể là “Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu”. Hiện tại, GKM Holdings giới thiệu lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư tài chính.