CỰC NÓNG: Vinhomes chốt ngày chia cổ tức kỷ lục, Vingroup sắp “bỏ túi” 18.000 tỷ đồng

Ngày 30/6 tới đây, Vinhomes (mã VHM) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%/VĐL (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng. Vingroup với vai trò là công ty mẹ chi phối 72% cổ phần sẽ nhận về 18.000 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này của Vinhomes. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý 3/2026.

Cùng ngày 30/6, Vinhomes sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về số tiền chi trả và lượng cổ phiếu phát hành. Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2026.

Năm 2026, Vinhomes lên kế hoạch kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 86% và 38% so với thực hiện năm ngoái.

Quý đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả đạt được, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Năm 2026, Vinhomes tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển các đại đô thị, siêu đô thị trên phạm vi toàn quốc, ưu tiên các sản phẩm dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch, đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng. Cụ thể:



Về phát triển dự án, Vinhomes sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục các dự án trọng điểm tại các tỉnh thành chiến lược trên cả nước.

Trong quá trình quy hoạch và thiết kế, Công ty tích hợp tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) gắn với hệ thống hạ tầng kết nối hiên đại, tâm điểm là các tuyến đường sắt tốc độ cao với mục tiêu kiến tạo các đại đô thị, siêu đô thị đẳng cấp quốc tế, thúc đẩy dòng cư dân dịch chuyển bền vững tới các trung tâm mới sở hữu hạ tầng tiên ích hiện đại hơn.

Về hoạt động bán hàng, Vinhomes đang và sắp ra mắt các dự án kiểu mẫu tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP HCM..., song hành với việc xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng gia tăng mạnh mẽ, củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Đặc biệt, công ty tiếp tục nghiên cứu các chính sách bán hàng đột phá, phương thức bán hàng linh hoạt nhằm kích cầu thị trường, nổi bật là chương trình hỗ trợ lãi suất mua nhà không quá 6%/năm lên tới 5 năm có hiệu lực từ ngày 20/4/2026, qua đó xóa bỏ hoàn toàn tâm lý lo ngại lãi suất biến động, đồng thời kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới.

Tại báo cáo thường niên 2025, Vinhomes thống kê đến hết năm ngoái, họ sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường với khoảng 29.500 ha. Ngoài ra, công ty có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.