Nam Long bị xử phạt vì chậm đăng ký, lưu ký trái phiếu

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE).

Theo đó, Nam Long bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, công ty có 3 mã trái phiếu đăng ký lưu ký trái phiếu chưa đúng thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

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Trong đó, mã trái phiếu NLGB2429001 được công ty công bố thông tin (CBTT) kết quả chào bán ngày 20/6/2024, đăng ký, lưu ký ngày 7/8/2024; mã NLGB2427002 được CBTT kết quả chào bán ngày 27/8/2024, đăng ký, lưu ký ngày 27/9/2024; mã NLGB2427003 được CBTT kết quả chào bán ngày 27/8/2024, đăng ký, lưu ký ngày 27/9/2024.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/6/2026 vừa qua, Nam Long đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NLG sẽ chi 242,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 30/6/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 1.271 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 381 tỷ đồng, giảm 7,7% so với kỳ trước.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 20 tỷ đồng lên mức 68 tỷ đồng. Cùng với đó, NLG tiết giảm 38% chi phí quản lý doanh nghiệp xuống mức 86 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế kỳ này của Nam Long đi ngang ở mức gần 110 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 37% về mức 68 tỷ đồng.

Năm 2026, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 35% so với năm trước lên 7.630 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 3% lên 720 tỷ đồng. Với kết quả trên, NLG mới hoàn thành 16,6% chỉ tiêu doanh thu và 9,4% kế hoạch lợi nhuận.