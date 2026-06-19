Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam Long bị xử phạt vì chậm đăng ký, lưu ký trái phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Nam Long vừa bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE).

Theo đó, Nam Long bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, công ty có 3 mã trái phiếu đăng ký lưu ký trái phiếu chưa đúng thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Nam Long bị xử phạt vì chậm đăng ký, lưu ký trái phiếu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong đó, mã trái phiếu NLGB2429001 được công ty công bố thông tin (CBTT) kết quả chào bán ngày 20/6/2024, đăng ký, lưu ký ngày 7/8/2024; mã NLGB2427002 được CBTT kết quả chào bán ngày 27/8/2024, đăng ký, lưu ký ngày 27/9/2024; mã NLGB2427003 được CBTT kết quả chào bán ngày 27/8/2024, đăng ký, lưu ký ngày 27/9/2024.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/6/2026 vừa qua, Nam Long đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NLG sẽ chi 242,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 30/6/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 1.271 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 381 tỷ đồng, giảm 7,7% so với kỳ trước.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 20 tỷ đồng lên mức 68 tỷ đồng. Cùng với đó, NLG tiết giảm 38% chi phí quản lý doanh nghiệp xuống mức 86 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế kỳ này của Nam Long đi ngang ở mức gần 110 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 37% về mức 68 tỷ đồng.

Năm 2026, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 35% so với năm trước lên 7.630 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 3% lên 720 tỷ đồng. Với kết quả trên, NLG mới hoàn thành 16,6% chỉ tiêu doanh thu và 9,4% kế hoạch lợi nhuận.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia chỉ ra kênh đầu tư "đánh bại" gửi tiết kiệm suốt 12 năm

Chuyên gia chỉ ra kênh đầu tư "đánh bại" gửi tiết kiệm suốt 12 năm Nổi bật

Giám đốc toàn cầu Deutsche Bank: Xuất hiện dòng vốn "khủng" từ Bắc Mỹ và châu Âu đang âm thầm đổ bộ thị trường

Giám đốc toàn cầu Deutsche Bank: Xuất hiện dòng vốn "khủng" từ Bắc Mỹ và châu Âu đang âm thầm đổ bộ thị trường Nổi bật

Baf Việt Nam ‘rót’ 810 tỷ đồng thành lập 4 công ty con tại Hà Nội

Baf Việt Nam ‘rót’ 810 tỷ đồng thành lập 4 công ty con tại Hà Nội

14:23 , 19/06/2026
LPBS thay thế thành viên HĐQT độc lập

LPBS thay thế thành viên HĐQT độc lập

11:53 , 19/06/2026
CTCK ước tính KQKD quý 2 của 57 doanh nghiệp "hot": Lợi nhuận một tên tuổi đầu ngành có thể tăng trưởng 900%

CTCK ước tính KQKD quý 2 của 57 doanh nghiệp "hot": Lợi nhuận một tên tuổi đầu ngành có thể tăng trưởng 900%

11:31 , 19/06/2026
Phát hiện “ổ” lừa đảo trong căn hộ chung cư

Phát hiện “ổ” lừa đảo trong căn hộ chung cư

10:43 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên