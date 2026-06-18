Giá vàng rơi sâu sau một thông tin quan trọng, quỹ khổng lồ có động thái "lạ"

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục "án binh bất động" trong ngày 17/6, giữ nguyên lượng vàng nắm giữ ở mức 1.012 tấn. Trong hơn một tuần trở lại đây, quỹ đã có 5 phiên không thực hiện giao dịch, cho thấy tâm lý thận trọng và xu hướng quan sát diễn biến thị trường.

Động thái đứng ngoài của SPDR Gold Trust diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng thế giới trải qua một phiên biến động mạnh. Sau chuỗi tăng những phiên trước, giá vàng quay đầu giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 17/6 xuống mức 4.257,9 USD/oz, tương đương mức giảm 1,7%. Hiện giá vàng đang nỗ lực phục hồi lên mốc 4.310 USD/oz.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 17/6 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về triển vọng chính sách tiền tệ.

Những phát ngôn của ông Warsh đã khiến giá vàng mất đi những khoản tăng đã đạt được trong hai ngày trước đó. Ngay từ đầu cuộc họp báo, ông Warsh đã thể hiện lập trường cứng rắn, khẳng định rằng ổn định giá cả sẽ là "kim chỉ nam" của ngân hàng trung ương.

Cụ thể, Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75%, song dự báo mới cho thấy lãi suất quỹ liên bang trung vị năm 2026 ở mức 3,8%, cao hơn đáng kể so với mức 3,4% được đưa ra hồi tháng 3. Điều này cho thấy Fed chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ và thậm chí vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Vàng là tài sản không sinh lãi, do đó thường chịu áp lực khi lãi suất duy trì ở mức cao. Sau cuộc họp của Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên khi nhà đầu tư đánh giá khả năng lãi suất sẽ được giữ cao lâu hơn. Đồng USD cũng mạnh lên, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý này.

Theo giới phân tích, sau khi yếu tố địa chính trị lắng xuống, thị trường vàng đang quay trở lại tập trung vào hai biến số quan trọng nhất là lãi suất của Fed và diễn biến của đồng USD. Đây được xem là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến xu hướng giá vàng trong thời gian tới.