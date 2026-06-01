Quốc gia có đội tuyển vừa đối đầu CR7: Được tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, nắm giữ “kho báu” cả thế giới thèm muốn

Rạng sáng ngày 18/6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển quốc gia của CHDC Congo đã có trận mở màn chiến dịch World Cup 2026, đối đầu với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo (CR7). Trận đấu thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá thế giới cũng như Việt Nam.

Đương nhiên, mọi sự chú ý đều sẽ đổ dồn về CR7 khi siêu sao người Bồ Đào Nha có kỳ World Cup thứ 6 và nhiều khả năng là cuối cùng trong sự nghiệp ở tuổi 41. Ít ai biết rằng, đội tuyển đối thủ của CR7 trong trận đấu này lại là một quốc gia rất thú vị.

Nằm ở trung tâm châu Phi, Congo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu nhờ nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ. Với diện tích hơn 2,3 triệu km², Congo được đánh giá là một trong những quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên nhất thế giới.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), giá trị tài nguyên khoáng sản chưa khai thác của nước này có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ USD. Sâu trong lòng đất Congo là những mỏ kim loại chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế số hiện đại, từ điện thoại thông minh, máy tính, xe điện cho đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Tài nguyên nổi tiếng nhất của Congo là cobalt – kim loại không thể thiếu trong sản xuất pin lithium-ion. Theo các thống kê quốc tế, Congo hiện chiếm khoảng 70% sản lượng cobalt khai thác toàn cầu, bỏ xa mọi quốc gia khác.

Không chỉ có cobalt, Congo còn sở hữu trữ lượng đồng (kim loại thiết yếu trong quá trình điện hóa nền kinh tế) thuộc hàng lớn nhất thế giới. Khu vực Copperbelt trải dài giữa Congo và Zambia là một trong những vùng khai khoáng giàu có nhất hành tinh.

Một loại khoáng sản khác đã đưa tên tuổi Congo lên bản đồ công nghệ thế giới là coltan. Đây là quặng chứa tantalum – kim loại có khả năng chịu nhiệt cao và dẫn điện tốt. Tantalum được sử dụng để sản xuất các tụ điện siêu nhỏ trong smartphone, máy tính bảng, thiết bị viễn thông, máy chơi game và nhiều thiết bị điện tử hiện đại khác.

Sự bùng nổ của AI đang kéo theo nhu cầu xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu với quy mô chưa từng có. Những trung tâm này cần lượng lớn hệ thống điện, pin lưu trữ, thiết bị điện tử và cơ sở hạ tầng truyền tải – tất cả đều sử dụng đồng, cobalt hoặc các khoáng sản mà Congo đang sở hữu.

Nhờ những lợi thế này mà Congo thu hút rất nhiều “đại bàng” đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong đó có Vingroup - tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Cuối năm ngoái, Vingroup đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, hợp tác và nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Theo MOU, chính quyền Kinshasa sẽ cấp miễn phí khoảng 6.300ha đất để Vingroup phát triển đại đô thị ven sông, đồng thời hợp tác trong việc chuyển đổi hơn 300.000 phương tiện xăng dầu sang xe điện, triển khai hệ thống xe buýt điện và trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Dự án đại đô thị có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô, tọa lạc giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N'djii. Dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Mục tiêu của dự án là phát triển một trung tâm đô thị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị, và trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Dự án sẽ được thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Tới tháng 12/2025, HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại Nước Cộng hoà Dân chủ Congo, có tên là Công ty Vingroup DRC Holding S.A.R.L. Vốn đầu tư của Vingroup là 28 triệu USD và được thực hiện theo tiến độ đầu tư đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.