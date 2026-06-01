Một đại gia dự chi cổ tức tiền mặt hơn 5.000 đồng/cp, chuẩn bị "bắt tay" Tập đoàn lớn Trung Quốc

Ngày 15/6, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Dù không công bố kế hoạch lợi nhuận hợp nhất, VEA đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 6.300 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2025.

Theo nhận định của Chứng khoán Vietcap, lợi nhuận hợp nhất năm nay của VEA nhiều khả năng cũng sẽ suy giảm do phần lợi nhuận đóng góp từ các công ty liên kết thấp hơn. Ban lãnh đạo VEA cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sản lượng của Honda Việt Nam dự kiến giảm trong bối cảnh thị trường đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang xe điện. Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam đang cân nhắc giữ lại lợi nhuận nhằm phục vụ kế hoạch tái đầu tư.

Một điểm đáng chú ý là VEA dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 ở mức 5.240 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 15,1% và tỷ lệ chi trả lên tới 97,4% lợi nhuận. Đây là mức cổ tức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Vietcap kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn nhờ nền tảng dòng tiền ổn định và lịch sử chi trả cao trong nhiều năm.

Theo ban lãnh đạo, năm 2026 được xác định là năm bản lề trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm của doanh nghiệp sẽ là phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi gồm máy nông nghiệp, ô tô và phụ tùng; đẩy mạnh tái cơ cấu thông qua thoái vốn khỏi các đơn vị hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với chiến lược dài hạn; đồng thời mở rộng hợp tác với Toyota nhằm nâng công suất sản xuất và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho kế hoạch hợp tác với Toyota trong giai đoạn 2026-2029 vào khoảng 260 triệu USD và được tài trợ từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

VEA tiếp tục khẳng định lợi nhuận từ ba liên doanh lớn gồm Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Theo doanh nghiệp, cả ba hãng xe này đều đang triển khai chiến lược phát triển xe hybrid và các dòng xe sử dụng năng lượng xanh nhằm thích ứng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Bên cạnh các đối tác hiện hữu, Vietcap cho biết VEA cũng đang xúc tiến hợp tác chiến lược với một tập đoàn ô tô lớn của Trung Quốc để triển khai dự án nhà máy VEAM Auto tại Thanh Hóa . Dự án dự kiến tập trung sản xuất xe điện chở khách từ 5-7 chỗ, xe tải điện và các phương tiện phục vụ xây dựng, công nghiệp. Trong tương lai, doanh nghiệp có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác như khai khoáng và các ứng dụng chuyên dụng.

Liên quan đến vấn đề niêm yết, VEA hiện vẫn nằm trong diện cảnh báo do liên tiếp nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong ba năm gần đây, chủ yếu xuất phát từ các tồn đọng lịch sử ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Theo ban lãnh đạo, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp, VEA đang tích cực xử lý thông qua việc giảm tồn kho, đẩy mạnh bán hàng và tổ chức đấu giá nhằm giải quyết hàng tồn chậm luân chuyển hoặc lỗi thời. Tuy nhiên, tiến độ thu hồi công nợ tại một số đơn vị thành viên như CTCP Vận tải VEAM và Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo vẫn còn chậm.

Đối với các tồn đọng cần sự chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, VEA đang phối hợp với Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan để tìm hướng xử lý. Một trong những dự án còn tồn đọng là Nhà máy Gang xốp MATEXIM, hiện vẫn ghi nhận thua lỗ do gánh nặng chi phí khấu hao và lãi vay trong khi dự án đã ngừng hoạt động. Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh công ty không phát sinh thêm các tồn đọng lịch sử mới trong quá trình hoạt động hiện nay.

Về kế hoạch chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE, ban lãnh đạo tiếp tục tái khẳng định mục tiêu này. Tuy nhiên, tiến độ vẫn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến ý kiến kiểm toán chưa được xử lý dứt điểm. Theo đánh giá của Vietcap, điều này đồng nghĩa quá trình chuyển sàn có thể tiếp tục kéo dài và khó có khả năng hoàn thành trong ngắn hạn.