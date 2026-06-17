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HOSE công bố 68 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 6

| | Thị trường chứng khoán

HOSE công bố 68 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 6

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 68 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, hai mã chứng chỉ quỹ vừa niêm yết là FUEMITЕС - Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH và FUEVN50G - Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH chưa đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 06 tháng.

Trong ngày 16/6, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital chính thức đưa bộ đôi quỹ ETF chiến lược gồm VINACAPITAL VNMITECH (mã FUEMITEC) và VINACAPITAL VN50 GROWTH (mã FUEVN50G) lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Các sản phẩm này kết hợp phương pháp quản lý thụ động và chiến lược phân bổ danh mục thông minh để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Trong đó, Quỹ VINACAPITAL VNMITECH mang mã giao dịch FUEMITEC thực hiện mô phỏng chỉ số VNMITECH, tập trung dòng vốn vào ba nhóm ngành trọng điểm gồm công nghiệp, công nghệ và vật liệu. Trong khi đó, quỹ VINACAPITAL VN50 GROWTH với mã giao dịch FUEVN50G mô phỏng chỉ số VN50 Growth, chọn lọc 50 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa vừa và lớn từ rổ VNAllshare.

Tính đến 16/6/2026, HOSE cắt margin với 68 mã chứng khoán, gồm các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát (ABS, APH, BCG, DLG, DQC, HVN, LDG, NVT, OGC, TCD, TDH, TLH, VCA, VNE…) hay thời gian niêm yết dưới 06 tháng (AFX, CRV, GEL, HPA, KLB,…), hoặc LNST là số âm, BCTC được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, chậm CBTT…

An Thái

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