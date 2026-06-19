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Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng phiên cơ cấu ETF, đâu là tâm điểm "xả" hàng?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng phiên cơ cấu ETF, đâu là tâm điểm "xả" hàng?

Phiên hôm nay cũng là thời điểm hai quỹ ETF ngoại hoàn tất quá trình tái cơ cấu danh mục theo bộ chỉ số mới.

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 19/6 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh. VN-Index mở cửa trong sắc xanh tuy nhiên áp lực bán nhanh chóng đẩy chỉ số xuống dưới ngưỡng tham chiếu. Phiên hôm nay cũng là thời điểm hai quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (hay còn gọi là FTSE Vietnam ETF) và VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) hoàn tất quá trình tái cơ cấu danh mục theo bộ chỉ số mới. Đóng cửa, VN-Index giảm 5,94 điểm xuống 1.824,53 điểm.﻿ Khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng 1.621 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.633 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VPL được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị hơn 204 tỷ đồng. Theo sau, VCK và MSB là mã tiếp theo được gom mạnh 176 và 89 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 822 tỷ đồng. Theo sau là VCB và VPB, lần lượt bị bán ròng 482 tỷ đồng và 181 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 2 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu PVS được khối ngoại mua mạnh nhất trên HNX với giá trị hơn 19 tỷ đồng. Theo sau, CEO và MBS là mã tiếp theo được gom mạnh 4 và 4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, IDC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 13 tỷ đồng. Theo sau là SHS và HUT, lần lượt bị bán ròng 6 tỷ đồng và 4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 9 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu ABB được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị hơn 7 tỷ đồng. Theo sau, TVN và ACV là mã tiếp theo được gom mạnh 3 và 0,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, F88 dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 1,1 tỷ đồng. Theo sau là QNS và MSR, lần lượt bị bán ròng 0,5 tỷ đồng và 0,2 tỷ đồng.

An Thái

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