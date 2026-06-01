15 doanh nghiệp lớn nhất hành tinh: Công nghệ áp đảo, Châu Á "vươn mình"

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất về vốn hóa thị trường, bản đồ kinh tế thế giới đang được vẽ lại không phải bởi những giếng dầu, những khối bất động sản khổng lồ hay các định chế tài chính lâu đời, mà bởi dữ liệu, thuật toán và những tấm wafer silicon. Trong top 15 doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh, có tới 13 cái tên trực tiếp hoạt động hoặc có liên quan mật thiết đến lĩnh vực công nghệ cao và hệ sinh thái số.

Nhìn vào bức tranh tổng thể của top 15, nước Mỹ tiếp tục chứng minh vị thế cường quốc số một về sáng tạo và công nghệ khi đóng góp tới 11 đại diện. Từ những "người khổng lồ" phần mềm, phần cứng cho đến hàng không vũ trụ, các doanh nghiệp Mỹ đang nắm giữ hàng chục nghìn tỷ USD giá trị tài sản cốt lõi của thế giới.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Châu Á là một điểm sáng không thể bỏ qua. Trái ngược với châu Âu đang vắng bóng hoàn toàn trong top 15 (đại diện châu Âu gần nhất là ASML của Hà Lan ở vị trí 20), Châu Á tự hào đóng góp 4 tên tuổi mang tính định hình chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo (AI) định hình lại "Siêu đế chế" nghìn tỷ USD

Trên thực tế, cuộc cách mạng AI đang tạo ra một đợt bùng nổ tài sản chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Dẫn đầu thế giới hiện nay là NVIDIA với mức vốn hóa không tưởng, đạt mốc 5.023 tỷ USD.

Theo sát ngay sau NVIDIA là hai tượng đài công nghệ Alphabet (công ty mẹ Google) với 4.528 tỷ USD và Apple với 4.395 tỷ USD. Microsoft đứng ở vị trí thứ 4 với 2.925 tỷ USD. Bốn tập đoàn dẫn đầu này cộng lại đã tạo ra một khối tài sản khổng lồ, bỏ xa GDP của phần lớn các quốc gia trên thế giới. Điểm chung của họ là đều đang đổ hàng chục tỷ USD mỗi năm để phát triển các mô hình AI ngôn ngữ lớn, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào điện toán đám mây và toàn bộ hệ sinh thái phần mềm, thiết bị của mình.

Các vị trí tiếp theo trong nhóm Big Tech cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Amazon (vị trí thứ 6 - 2.646 tỷ USD) tiếp tục đa dạng hóa từ thương mại điện tử sang dịch vụ đám mây AWS và logistics thông minh. Trong khi đó, Meta Platforms (vị trí thứ 10 - 1.523 tỷ USD) chứng minh sự hồi sinh mạnh mẽ nhờ áp dụng AI vào thuật toán quảng cáo và những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực thực tế ảo/thực tế tăng cường (AR/VR).

Bán dẫn: "Mỏ vàng" mới của kinh tế số

Sẽ không có AI, điện toán đám mây hay mạng 5G nếu thiếu đi chất bán dẫn. Danh sách top 15 phản ánh sự định giá lại toàn diện của thị trường đối với ngành công nghiệp này. Có tới 5 trên 15 công ty lớn nhất thế giới là các doanh nghiệp bán dẫn.

Bên cạnh NVIDIA và TSMC, sự góp mặt của Broadcom (vị trí thứ 8 - 1.792 tỷ USD), Micron Technology (vị trí thứ 13 - 1.151 tỷ USD) và SK Hynix đã cho thấy chip nhớ và thiết bị mạng đang trở thành những mắt xích đắt giá nhất. Micron và SK Hynix lần đầu tiên củng cố vị trí vững chắc trong câu lạc bộ nghìn tỷ USD là nhờ vào sự bùng nổ của bộ nhớ HBM – một thành phần không thể thay thế để các siêu máy tính AI có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

Dấu ấn lịch sử của tỷ phú Elon Musk

Một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng này là sự xuất hiện của hai doanh nghiệp đều nằm dưới bàn tay điều hành của tỷ phú Elon Musk: SpaceX và Tesla.

Với mức vốn hóa lên tới 2.658 tỷ USD, SpaceX đã vượt qua cả Amazon để đứng ở vị trí thứ 5 toàn cầu. Đây là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. SpaceX không chỉ đơn thuần là thám hiểm không gian; công ty này đã thiết lập một mô hình kinh doanh độc quyền thông qua công nghệ tên lửa tái sử dụng và đặc biệt là hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Giới đầu tư đang nhìn nhận SpaceX như một nhà cung cấp hạ tầng viễn thông toàn cầu của tương lai.

Trong khi đó, Tesla (vị trí thứ 11 - 1.519 tỷ USD) tiếp tục là hãng xe giá trị nhất thế giới. Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ xe điện Trung Quốc, định giá của Tesla được duy trì nhờ kỳ vọng của thị trường vào phần mềm tự lái hoàn toàn (FSD), công nghệ pin và tiềm năng từ robot hình người Optimus. Tesla từ lâu đã không còn được định giá như một công ty cơ khí ô tô, mà là một công ty AI và năng lượng.

Sự thoái trào của các "cựu vương" truyền thống

Danh sách top 15 mang đến một thông điệp khắc nghiệt rằng thời đại của các ngành kinh tế truyền thống đang nhường chỗ cho công nghệ số. Trong số 15 công ty, chỉ có đúng 2 đại diện không thuộc nhóm công nghệ là hãng dầu mỏ Saudi Aramco và tập đoàn đầu tư tài chính Berkshire Hathaway (vị trí thứ 15 - 1.067 tỷ USD).

Bảng xếp hạng hoàn toàn vắng bóng các tập đoàn bất động sản khổng lồ, các chuỗi bán lẻ vật lý truyền thống (Walmart đã tụt xuống hạng 17), hay các ngân hàng đại chúng sừng sỏ (JPMorgan Chase hiện nằm ngoài top 15 ở vị trí 18). Điều này không có nghĩa là các ngành này ngừng phát triển, mà nó chỉ ra rằng tốc độ tạo ra giá trị thặng dư và khả năng mở rộng quy mô (scalability) của chúng không thể theo kịp tốc độ của ngành công nghệ phần mềm và bán dẫn.

Bức tranh của 15 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới là tấm gương phản chiếu chân thực nhất về hình thái của nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21: quyền lực kinh tế toàn cầu đang tập trung vào những công ty sở hữu dữ liệu, nền tảng số, AI và công nghệ bán dẫn. Nếu xu hướng này tiếp diễn, khoảng cách giữa các "Big Tech" và phần còn lại của nền kinh tế sẽ tiếp tục bị kéo giãn. Và trong tương lai không xa, các bảng xếp hạng doanh nghiệp tỷ USD có lẽ sẽ trở thành sân chơi độc tôn của những tập đoàn nắm giữ chìa khóa công nghệ của nhân loại.