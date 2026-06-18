Phó Chủ tịch UBCKNN: Niêm yết quốc tế không phải đường tắt, dòng vốn toàn cầu luôn đi theo niềm tin

Sáng ngày 18/06/2026, tại Hội thảo "Vietnam Global Capital Access: Overseas Listings, DRs and the IFC" do Chứng khoán SSI và Deutsche Bank đồng tổ chức, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ. Trọng tâm của sự kiện xoay quanh chiến lược huy động vốn quốc tế của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới của thị trường chứng khoán.

Thị trường vốn Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt. Việc nâng hạng thị trường, vận hành hệ thống mới hay áp dụng các công cụ tài chính như Chứng chỉ lưu ký đang mở ra cánh cửa rộng lớn để dòng vốn toàn cầu chảy vào nền kinh tế.

Phát biểu mở màn sự kiện, ông Daniel Clark, Giám đốc phụ trách Ủy thác và Đại lý khu vực APAC & MEA kiêm Giám đốc toàn cầu Chứng chỉ lưu ký Deutsche Bank, nhấn mạnh sự khác biệt của hội thảo lần này. Thay vì những lý thuyết vĩ mô, trọng tâm được đặt vào các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp.

Các tổ chức tài chính muốn đi sâu vào việc liệu doanh nghiệp Việt niêm yết ở nước ngoài và gắn kết với các trung tâm tài chính quốc tế có mang lại lợi ích dài hạn hay không. Bài toán cốt lõi là làm thế nào để tối ưu hóa vốn cổ phần và khơi thông dòng vốn toàn cầu đúng thời điểm bản lề quan trọng.

Nâng hạng thị trường không phải là đích đến

Cũng tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có bài phát biểu phác họa bức tranh toàn cảnh về định hướng thị trường. Ông nhắc đến một trong những cột mốc đáng tự hào nhất vừa được xác lập là việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi thứ cấp.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh đây không phải là điểm kết thúc của quá trình cải cách. Chúng ta nên xem cột mốc này là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới. Khi thị trường trở nên hiện diện rõ nét hơn với các định chế toàn cầu, kỳ vọng của họ cũng sẽ liên tục tăng lên.

Các nhà đầu tư quốc tế sẽ không chỉ nhìn vào khả năng tiếp cận thị trường. Họ sẽ soi xét kỹ lưỡng chất lượng công bố thông tin và các tiêu chuẩn quản trị công ty. Cùng với đó, hạ tầng thanh toán, khâu bù trừ, chất lượng quan hệ nhà đầu tư và khả năng truyền tải chiến lược dài hạn của doanh nghiệp cũng được đặt lên bàn cân.

Cải cách hạ tầng phục vụ mục tiêu "tạo vốn", loại bỏ rào cản

Theo lãnh đạo UBCKNN, trong những năm qua, công cuộc cải cách thị trường chứng khoán Việt Nam bám sát một mục tiêu nhất quán. Đó là cải thiện khả năng hình thành vốn cho doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Những cải cách kỹ thuật mang tính đột phá đang được triển khai đồng bộ. Hệ thống KRX được kỳ vọng hỗ trợ thanh khoản và phát triển sản phẩm mới. Mô hình Môi giới Toàn cầu cùng giải pháp không yêu cầu ký quỹ trước 100% sẽ giúp nhà đầu tư quốc tế tham gia thị trường với sự tự tin cao hơn. Song song đó, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm sẽ giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động và đưa Việt Nam đến gần hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý mục đích của việc nâng cấp hạ tầng không chỉ thuần túy là để giao dịch dễ dàng hơn. Thiết thực hơn, những thay đổi này làm cho dòng vốn chảy đến các doanh nghiệp Việt Nam một cách an toàn, hiệu quả và tối ưu nhất.

Khi các rào cản kỹ thuật dần được dỡ bỏ, việc tiếp cận vốn không chỉ là bài toán của cơ quan quản lý mà nằm ở chính nội tại doanh nghiệp. Dòng vốn toàn cầu luôn đi theo niềm tin. Thứ niềm tin này chỉ được xây dựng bằng tính minh bạch, quản trị vững vàng, hiệu quả kinh doanh và khả năng giao tiếp xuyên suốt với cổ đông.

Ngoài ra, theo ông Hải, việc sử dụng Biên lai lưu ký hay Niêm yết chéo đang trở thành xu hướng để các doanh nghiệp đầu ngành tiếp cận tệp nhà đầu tư quốc tế. Về mặt pháp lý, Nghị định 155 đã tạo hành lang cho các công cụ này với mục tiêu chuẩn bị cho thị trường Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn.

Dù vậy, ông Bùi Hoàng Hải cho rằng các công cụ này không phải là đường tắt, mà đòi hỏi một sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc. Doanh nghiệp phải sẵn sàng đáp ứng các kỳ vọng cao hơn về công bố thông tin, quản trị, chuẩn mực kế toán và mục đích sử dụng vốn rõ ràng.

Tiếp cận vốn quốc tế và phát triển vốn nội địa

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược vốn là mối quan hệ tương hỗ giữa thị trường trong nước và quốc tế. Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm rõ quan điểm rằng việc tiếp cận quốc tế phải bổ sung chứ không thay thế cho sự phát triển của thị trường vốn nội địa.

Cơ quan quản lý không khuyến khích doanh nghiệp rời bỏ thị trường trong nước. Ngược lại, một nền tảng niêm yết vững chắc cùng thanh khoản tốt tại Việt Nam chính là bệ phóng hoàn hảo để tiến ra quốc tế. Đồng thời, sự tham gia của nhà đầu tư ngoại sẽ tạo áp lực tích cực, giúp nâng cao chuẩn mực và định giá tài sản sát thực tế hơn.

Sự hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam cũng được đặt trong bối cảnh này. Trung tâm này không chỉ đơn thuần là nơi thu hút các định chế nước ngoài, mà là một hệ sinh thái được xây dựng dựa trên sự tin cậy, khung pháp lý hoàn chỉnh và các tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Đưa ra thông điệp đối với các doanh nghiệp, ông Hải khẳng định sự tiếp cận vốn toàn cầu bắt buộc phải bắt đầu từ khâu chuẩn bị. Các doanh nghiệp cần đầu tư sớm cho quản trị, báo cáo tài chính, các tiêu chuẩn môi trường và xã hội, cũng như khả năng minh bạch chiến lược bằng tiếng Anh.

Với các thành viên thị trường như công ty chứng khoán, ngân hàng hay đơn vị tư vấn, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng hạ tầng. Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết duy trì một khung pháp lý hỗ trợ tối đa cho sự đổi mới. Kỷ nguyên vốn mới đã mở cửa, và giờ là lúc toàn thị trường cần chứng minh năng lực để đón trọn làn sóng vốn toàn cầu.