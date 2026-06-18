Kỷ lục ở Việt Nam: Chi gần 1 tỷ USD tiền mặt chỉ để trả cổ tức

Hai công ty trong hệ sinh thái Vingroup mới đây đã thông báo kế hoạch chia cổ tức kỷ lục.

Cụ thể, HĐQT CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) thông qua phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2025 theo hai hình thức: tiền mặt tỷ lệ 60% (6.000 đồng mỗi cổ phiếu) và cổ phiếu tỷ lệ 100% (cứ 1 cổ phiếu hiện hữu nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 27/6, ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Thời gian chi trả tiền mặt và phát hành cổ phiếu dự kiến trong quý III/2026.

Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền mặt chi ra ước khoảng 24.645 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD!

Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam xét về quy mô tiền mặt chi trả.

Lần gần nhất VHM chia cổ tức tiền mặt là năm 2021 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng mỗi cổ phiếu. Doanh nghiệp không chi trả cổ tức tiền mặt trong các năm 2022-2024.

CTCP Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC), cổ đông lớn duy nhất nắm 73,51% vốn VHM, ước nhận về khoảng 18.117 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chi trả này, chưa tính phần cổ phiếu. Toàn bộ nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến cuối năm 2025, đạt hơn 202.644 tỷ đồng.

* Cùng ngày 17/6, HĐQT CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) thông qua chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng mỗi cổ phiếu. Ngày ĐKCC là 1/7/2026, ngày thanh toán dự kiến 22/7. Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu lưu hành, VRE sẽ chi khoảng 2.300 tỷ đồng. Đây là lần đầu VRE trả cổ tức tiền mặt kể từ năm 2018, kết thúc chuỗi 7 năm giữ lại lợi nhuận cho đầu tư mở rộng.