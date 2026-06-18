Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỷ lục ở Việt Nam: Chi gần 1 tỷ USD tiền mặt chỉ để trả cổ tức

| | Thị trường chứng khoán

Chưa kể cổ đông còn được nhận thêm cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100%, tức có 1 cổ phiếu thì thêm 1 cổ phiếu mới.

Hai công ty trong hệ sinh thái Vingroup mới đây đã thông báo kế hoạch chia cổ tức kỷ lục.

Cụ thể, HĐQT CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) thông qua phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2025 theo hai hình thức: tiền mặt tỷ lệ 60% (6.000 đồng mỗi cổ phiếu) và cổ phiếu tỷ lệ 100% (cứ 1 cổ phiếu hiện hữu nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 27/6, ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Thời gian chi trả tiền mặt và phát hành cổ phiếu dự kiến trong quý III/2026.

Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền mặt chi ra ước khoảng 24.645 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD!

Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam xét về quy mô tiền mặt chi trả.

Lần gần nhất VHM chia cổ tức tiền mặt là năm 2021 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng mỗi cổ phiếu. Doanh nghiệp không chi trả cổ tức tiền mặt trong các năm 2022-2024.

CTCP Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC), cổ đông lớn duy nhất nắm 73,51% vốn VHM, ước nhận về khoảng 18.117 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chi trả này, chưa tính phần cổ phiếu. Toàn bộ nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến cuối năm 2025, đạt hơn 202.644 tỷ đồng.

* Cùng ngày 17/6, HĐQT CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) thông qua chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng mỗi cổ phiếu. Ngày ĐKCC là 1/7/2026, ngày thanh toán dự kiến 22/7. Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu lưu hành, VRE sẽ chi khoảng 2.300 tỷ đồng. Đây là lần đầu VRE trả cổ tức tiền mặt kể từ năm 2018, kết thúc chuỗi 7 năm giữ lại lợi nhuận cho đầu tư mở rộng.

Theo Thành Phát

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CỰC NÓNG: Vinhomes chốt ngày chia cổ tức kỷ lục, Vingroup sắp “bỏ túi” 18.000 tỷ đồng

CỰC NÓNG: Vinhomes chốt ngày chia cổ tức kỷ lục, Vingroup sắp “bỏ túi” 18.000 tỷ đồng Nổi bật

HOSE công bố 68 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 6

HOSE công bố 68 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 6 Nổi bật

Thế lực nắm gần 15.000 tấn bạc "xả hàng" mạnh tay giữa lúc giá lao dốc

Thế lực nắm gần 15.000 tấn bạc "xả hàng" mạnh tay giữa lúc giá lao dốc

08:39 , 18/06/2026
Giá vàng rơi sâu sau một thông tin quan trọng, quỹ khổng lồ có động thái "lạ"

Giá vàng rơi sâu sau một thông tin quan trọng, quỹ khổng lồ có động thái "lạ"

08:39 , 18/06/2026
Hơn 3.800 tỷ đồng sắp chảy về "túi" cổ đông Vinamilk

Hơn 3.800 tỷ đồng sắp chảy về "túi" cổ đông Vinamilk

08:10 , 18/06/2026
Quốc gia có đội tuyển vừa đối đầu CR7: Được tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, nắm giữ “kho báu” cả thế giới thèm muốn

Quốc gia có đội tuyển vừa đối đầu CR7: Được tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, nắm giữ “kho báu” cả thế giới thèm muốn

01:13 , 18/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên