Hoàn tất đợt IPO, LPBS tăng vốn lên hơn 14.000 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 16/6, LPBS đã phân phối thành công toàn bộ 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước.

Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Riêng 113.400 cổ phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư Hoàng Thị Hoài Thương sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 7/2026.

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó LPBS thu về hơn 4.256 tỷ đồng. Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Sau đợt IPO, LPBS tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên gần 14.087 tỷ đồng.

Kết thúc đợt IPO, Chứng khoán LPBank có tổng cộng 1097 cổ đông, toàn bộ là nhà đầu tư trong nước. Trong đó có 5 cổ đông lớn nắm giữ 52,77% vốn điều lệ gồm:

Nguồn: LPBS

Trong số 5 cổ đông lớn nói trên, ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh được biết đến là con trai và con gái của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank).

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Xuân Thái (SN 2003) có trình độ cử nhân khi theo học chuyên ngành kinh tế Đại học Massachusetts Boston giai đoạn 2022-2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Thái là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình đang thi đấu tại Giải Bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam. Ngoài là cổ đông lớn, ông cũng là Thành viên HĐQT LPBS.

Mới đây, ông Thái cũng được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Cùng với đó, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng Quản trị Sacombank.

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (SN 2001) được biết đến là Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình FC.

Bà Mỹ Anh từng du học tại Mỹ từ năm 2013 và theo học tại Forest Ridge School (Washington). Mới đây, bà Mỹ Anh cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị Sacombank.