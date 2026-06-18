Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao

| | Thị trường chứng khoán

Nhiều ngân hàng vừa có thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố các quyết định về nhân sự cấp cao sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) BIDV đã bầu ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - giữ chức Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, có trình độ thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Ông Lâm công tác tại BIDV kể từ năm 1997.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 1/7.

BIDV cũng bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng giữ chức Tổng Giám đốc với thời hạn 5 năm. Ông Hoàng Việt Hùng sinh năm 1972, gia nhập BIDV từ năm 1996 và từng trải qua nhiều cương vị như Giám đốc BIDV Nghệ An, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự và Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Cùng với đó, ngân hàng cũng bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng Giám đốc là ông Lê Huy Hoàng - Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV và ông Vũ Hoàng Dương - Giám đốc BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1. Các quyết định đều có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2026.

Trong khi đó, Ngân hàng Eximbank cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý ở cấp quản trị trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 24/7 tới.

Theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, đại hội sẽ xem xét công tác nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát. Trong quá trình chuẩn bị, Eximbank đã tiếp nhận đơn xin thôi tham gia HĐQT của ba thành viên gồm các ông Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Ngân hàng cũng đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập theo quy định. Các nội dung nhân sự liên quan sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Eximbank cho biết, bà Phạm Thị Huyền Trang vẫn tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT cho đến khi đại hội bất thường được tổ chức, đồng thời đồng hành cùng ngân hàng trong việc triển khai các định hướng chiến lược và chương trình chuyển đổi trọng tâm trong thời gian tới.

Trước đó, ông Phạm Hồng Hải - cựu Tổng Giám đốc OCB - được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc UOB Việt Nam từ ngày 15/6.

Việc nhiều ngân hàng có sự thay lãnh đạo cấp cao cho thấy sự tiếp nối thành công và phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong bối cảnh ngành ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc toàn cầu Deutsche Bank: Xuất hiện dòng vốn "khủng" từ Bắc Mỹ và châu Âu đang âm thầm đổ bộ thị trường

Giám đốc toàn cầu Deutsche Bank: Xuất hiện dòng vốn "khủng" từ Bắc Mỹ và châu Âu đang âm thầm đổ bộ thị trường Nổi bật

CỰC NÓNG: Vinhomes chốt ngày chia cổ tức kỷ lục, Vingroup sắp “bỏ túi” 18.000 tỷ đồng

CỰC NÓNG: Vinhomes chốt ngày chia cổ tức kỷ lục, Vingroup sắp “bỏ túi” 18.000 tỷ đồng Nổi bật

PVTrans tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

PVTrans tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

11:54 , 18/06/2026
Lộ diện doanh nghiệp chia cổ tức lớn nhất lịch sử

Lộ diện doanh nghiệp chia cổ tức lớn nhất lịch sử

11:29 , 18/06/2026
Học theo Elon Musk, CEO Điện Máy Xanh hé lộ chính sách "mới toanh" chưa từng có tại Việt Nam

Học theo Elon Musk, CEO Điện Máy Xanh hé lộ chính sách "mới toanh" chưa từng có tại Việt Nam

10:58 , 18/06/2026
Nữ quái giả đàn ông, ra tay cướp giật tại tiệm vàng ở TPHCM

Nữ quái giả đàn ông, ra tay cướp giật tại tiệm vàng ở TPHCM

10:56 , 18/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên