Học theo Elon Musk, CEO Điện Máy Xanh hé lộ chính sách "mới toanh" chưa từng có tại Việt Nam

Trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh, vừa chia sẻ thông tin liên quan đến thương vụ IPO của DMX.

Ông Hiểu Em nhấn mạnh: “ IPO không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới của DMX đến năm 2030 ”.

Mới đây, thương vụ IPO của Điện Máy Xanh đã chính thức đóng book ngày 17/6. DMX đã hoàn tất quá trình nhận đăng ký mua cổ phiếu với tổng cộng 166 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký, tương ứng giá trị khoảng 13.293 tỷ đồng (bằng 92,5% so với kế hoạch).﻿

Đây được xem là một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn và hiếm thấy trên thị trường trong nhiều năm qua. DMX dự kiến tiếp tục hoàn tất các thủ tục niêm yết vào đầu tháng 8/2026.

Nguồn: CEO DMX Đoàn Văn Hiểu Em.

Theo đó, mức giá IPO của DMX là 80.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thông điệp được nhấn mạnh là điều nhà đầu tư mua không chỉ nằm ở mức giá IPO, mà còn là tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Cụ thể, DMX đặt mục tiêu tăng gấp đôi giá trị vốn hóa đến năm 2030, dựa trên 5 trụ cột chiến lược. Doanh nghiệp cũng đưa ra định hướng chia cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận hằng năm, đồng thời triển khai chính sách tương tự stock option để đồng hành cùng cổ đông.

CEO Điện Máy Xanh nói về stock option sau IPO

Với chính sách tương tự stock option, ông Hiểu Em cho biết cơ chế này gắn với ba yếu tố chính: chu kỳ dài hạn, mục tiêu đủ thách thức và các trụ cột chiến lược rõ ràng. Nếu doanh nghiệp hoàn thành các cột mốc tăng trưởng đề ra, chính sách này sẽ tạo động lực lớn cho đội ngũ đồng hành cùng DMX trong giai đoạn mới.

Để giải thích rõ hơn, ông Đoàn Văn Hiểu Em dẫn ví dụ từ các case study quốc tế như Tesla (CEO Elon Musk), nơi chính sách đãi ngộ dài hạn thường được gắn với các cột mốc tăng trưởng rất cụ thể của doanh nghiệp.

Theo ông Hiểu Em, yếu tố đầu tiên của một chính sách kiểu này là vốn hóa. Khi vốn hóa doanh nghiệp tăng lên, trong điều kiện số lượng cổ phiếu không thay đổi nhiều, giá cổ phiếu cũng sẽ tăng tương ứng. Với DMX, nếu doanh nghiệp bắt đầu niêm yết ở mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng hơn 100.000 tỷ đồng, mục tiêu trong các giai đoạn tiếp theo sẽ là nâng dần giá trị doanh nghiệp, hướng tới vùng vốn hóa cao hơn trong chu kỳ đến năm 2030.

Tuy nhiên, vốn hóa mới chỉ là điều kiện cần. Vị CEO này cho biết điều kiện đủ là doanh nghiệp phải hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi về doanh thu hoặc lợi nhuận ở từng giai đoạn. Nói cách khác, giá cổ phiếu và vốn hóa không thể tăng bền vững nếu không đi cùng kết quả kinh doanh thực chất.

Vì vậy, chính sách tương tự stock option của DMX được đặt trong một khung mục tiêu dài hạn, thay vì chỉ là một chương trình thưởng cổ phiếu ngắn hạn. Người tham gia sẽ phải bỏ tiền mua cổ phiếu tại mức giá khởi đầu. Sau 3-5 năm, nếu doanh nghiệp hoàn thành các cột mốc về vốn hóa, doanh thu hoặc lợi nhuận, phần chênh lệch giữa giá mua ban đầu và giá trị cổ phiếu tại thời điểm đó sẽ trở thành phần thưởng tài chính cho đội ngũ đồng hành.

Ông Hiểu Em cho rằng ý nghĩa lớn nhất của chính sách này là tạo ra động lực dài hạn. Đội ngũ tham gia không chỉ nhận cổ phiếu như một khoản thưởng, mà cùng đặt cược vào khả năng tăng trưởng thật của doanh nghiệp. Khi DMX tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa, lợi ích của ban điều hành, nhân sự chủ chốt và cổ đông sẽ được kéo về cùng một hướng.