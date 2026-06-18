Phó Chủ tịch UBCKNN: Chuẩn bị chiến lược mới, chứng khoán Việt Nam hướng đến mục tiêu nâng hạng MSCI

Sáng ngày 17/6, Bộ Tài chính đã tổ chức Họp báo thường kỳ Quý II/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực từ đầu năm đến nay tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Bộ Tài chính đã chủ động theo dõi sát tình hình, tham mưu kịp thời các giải pháp về tài chính - ngân sách nhà nước; đồng thời đẩy mạnh đổi mới tư duy xây dựng thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và huy động nguồn lực cho phát triển.

Đặc biệt, Bộ Tài chính tích cực xây dựng cơ chế, chính sách cho các lĩnh vực mới như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), các ngành công nghiệp công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền, đồng thời ban hành theo thẩm quyền 104 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 2 Luật, Nghị quyết của Quốc hội; 44 Nghị định của Chính phủ, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 55 Thông tư. Đây là kết quả quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1,341 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, đầu tư phát triển và các nhiệm vụ chi ngân sách theo kế hoạch.

Trong điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp linh hoạt, chủ động nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước những tác động từ biến động kinh tế toàn cầu. Nhiều chính sách về thuế, phí, gia hạn nghĩa vụ tài chính đã được đề xuất và triển khai, góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng những tháng cuối năm vẫn còn nhiều thách thức. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ được giao và trình cấp có thẩm quyền nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong thời gian tới.

Hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán ở cấp độ cao hơn

Liên quan đến chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, UBCKNN đang tiến hành sơ kết 5 năm triển khai Đề án Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Theo đánh giá ban đầu, nhiều chỉ tiêu đã đạt hoặc tiệm cận mục tiêu đề ra, trong đó mục tiêu nâng hạng thị trường theo kế hoạch trước đây đã hoàn thành.

Trên cơ sở đó, UBCKNN đang nghiên cứu cập nhật chiến lược phát triển mới, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên cấp độ cao hơn theo các tiêu chuẩn quốc tế. Song song với đó, cơ quan quản lý tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc nhà đầu tư, nâng cao chất lượng thị trường và mở rộng khả năng huy động vốn cho nền kinh tế.

Đáng chú ý, UBCKNN đang xây dựng dự án Luật Chứng khoán sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026. Dự thảo Luật tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình tài chính ứng dụng công nghệ mới, hoàn thiện cơ chế bảo lãnh trái phiếu và chuẩn hóa các giao dịch điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn của thị trường.

Kết luận nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đồng thời bảo đảm ổn định, an toàn và bền vững. Việc sửa đổi Luật Chứng khoán sẽ được thực hiện theo quy trình đầy đủ, lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động nhằm bảo đảm chất lượng và tính khả thi của chính sách.