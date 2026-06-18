Y Dược phẩm Vimedimex bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin bằng tiếng Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (MCK: VMD) về việc chậm công bố thông tin.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2025”.

Ảnh minh họa

Ngày 15/6/2026, HoSE đã nhận được công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 (bằng tiếng Việt) của Y Dược phẩm Vimedimex. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 16/6/2026, công ty chưa thực hiện công bố nội dung trên bằng tiếng Anh.

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị Y Dược phẩm Vimedimex khẩn trương thực hiện công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng tiếng Anh theo quy định.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, các cổ đông của Y Dược phẩm Vimedimex đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Đại hội đã thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Lê Tiến Dũng. Trong đơn từ nhiệm, ông Dũng cho biết, vì một số lý do cá nhân nên ông không đủ thời gian để thực hiện tốt vai trò là Thành viên HĐQT của công ty.

Ngoài ra, cổ đông Y Dược phẩm Vimedimex thông qua đơn từ nhiệm của ông Đoàn Đức Giang- Trưởng ban, Thành viên Ban kiểm soát và 2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Thanh Thanh Bình và ông Trương Duy Phong. Cả 3 vị này đều xin từ nhiệm vì một số lý do cá nhân.

Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: ông Lê Xuân Tùng- Chủ tịch HĐQT; ông Trịnh Thanh Giảng- Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập và 6 Thành viên HĐQT là các ông bà: Trần Mỹ Linh; Nguyễn Phan Trung Kiên; Nguyễn Minh Sơn; Lê Đình Dương; Lương Vũ An Bình; Vũ Ngọc Tuân.

Sau khi 3 thành viên Ban Kiểm soát cũ từ nhiệm, Ban Kiểm soát mới gồm: Bà Phạm Thu Trang- Trưởng ban; Nguyễn Hương Trà- Thành viên và Lương Thị Thu Hằng- Thành viên.



