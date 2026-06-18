Tập đoàn Aqua One của Shark Liên tăng vốn, đổi ngành nghề kinh doanh

Đổi ngành nghề kinh doanh và tăng vốn

Công ty CP Nước Aqua One (Tập đoàn Aqua One) vừa công bố thông tin tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Tập đoàn Aqua One báo lãi sau thuế gần 164 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 78% so với mức đạt được ở kỳ báo cáo trước. Đáng nói, dù lợi nhuận tăng nhưng tập đoàn vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 900 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận 6.646 tỷ đồng, tăng 17% so với kỳ trước. Về cơ cấu nợ, nợ ngân hàng tăng 22,5% lên mức 4.477 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu cũng tăng 36,3% lên mức 1.193,3 tỷ đồng; nợ phải trả khác giảm còn hơn 83 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Về tổ chức phát hành, Tập đoàn Aqua One gắn liền với tên tuổi nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên, hay còn gọi là Shark Liên.

Được thành lập năm 2014, Tập đoàn Aqua One là chủ đầu tư nhiều nhà máy nước lớn như: Nhà máy nước mặt sông Đuống (Hà Nội) với giai đoạn 1 đạt công suất 300.000 m3/ngày, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng; Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt là 1,2 triệu m3/ngày....

Tại thời điểm tháng 3/2016, doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề chính là sản xuất giường, tủ, bàn ghế; đồng thời tiến hành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, bà Đỗ Thị Kim Liên nắm 50%, Nguyễn Thị Thu Hương nắm 40%, Đinh Thị Linh Chi và Võ Song Bình mỗi người nắm 5%. Trong đó, ông Võ Song Bình giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Cập nhật đến tháng 3/2026, doanh nghiệp của Shark Liên thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ sản xuất giường, tủ, bàn ghế sang khai thác, xử lý và cung cấp nước. Cũng tại thời điểm này, doanh nghiệp tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.310 tỷ đồng do ông Lê Minh Chí làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật.

Tập đoàn Aqua One và 2 thành viên huy động bao nhiêu trái phiếu?

Dữ liệu từ HNX cho thấy, từ 31/12/2025 - 9/1/2026, Tập đoàn Aqua One phát hành 6.000 trái phiếu mã AQ112501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 600 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 31/12/2028, lãi suất phát hành 12%/năm.

Theo tài liệu của PV, ngày 25/12/2025, Tập đoàn Aqua One đã mang gần 51 triệu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Công ty CP Nước mặt sông Đuống, một số tài sản là động sản, tiền thu được từ việc bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt theo cách khác đối với các tài sản là động sản khác,... đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Sau đó không bao lâu, đến ngày 8/1/2026, Tập đoàn Aqua One tiếp tục mang toàn bộ các quyền tài sản đối với phần vốn góp hơn 200,4 tỷ đồng do doanh nghiệp này sở hữu tại Công ty TNHH Truyền Dẫn Nước Sạch Xuân Mai - Hà Nội (tương đương 66,2% vốn điều lệ) và phần vốn góp được Aqua One góp bổ sung vào từng thời điểm trong tương lai; đem thế chấp tại GUARANTCO LTD (Mauritius).

Tập đoàn Aqua One là chủ đầu tư nhiều nhà máy nước lớn

Thông tin từ HNX cho thấy, hai thành viên khác của Tập đoàn Aqua One cũng gia nhập "đường đua" trái phiếu.

Thứ nhất là Công ty TNHH Truyền dẫn Nước sạch Xuân Mai - Hà Nội (Công ty Xuân Mai - Hà Nội), được thành lập vào tháng 01/2022.

Cập nhật đến tháng 1/2026, vốn điều lệ của công ty vẫn được duy trì 302,8 tỷ đồng do Công ty cổ phần Nước Aqua One nắm 66,2%; Infraco Vietnam Water Pte Ltd (trụ sở tại Singapore) nắm 24,8% và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 9%.

Theo dữ liệu trên HNX, Công ty Xuân Mai - Hà Nội đang lưu hành lô trái phiếu mã XMH12501 trị giá 317,2 tỷ đồng, được phát hành ngày 9/4/2025, kỳ hạn đến 20 năm, lãi suất cố định 5,75%.

Thứ hai là Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai (Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai) được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ 530 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Nước Aqua One sở hữu 100% vốn. Tháng 4/2025, công ty thực hiện giảm vốn điều lệ từ 530 tỷ đồng xuống 437,6 tỷ đồng.

Cập nhật đến tháng 7/2025, Công ty cổ phần Nước Aqua One giảm sở hữu tại Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai xuống còn 66,2% do Tổng giám đốc Phạm Mạnh Hùng là người đại diện phần vốn góp; Infraco Vietnam Water Pte Ltd, tập đoàn có trụ sở tại Singapore nắm 24,8% và do Tham Chee Chung là người đại diện phần vốn góp, cổ đông Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 9%.

Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đang lưu hành trái phiếu mã HBXCH2444001 (HBX12401) trị giá 875 tỷ đồng, phát hành ngày 19/11/2024, thời hạn 20 năm, lãi suất phát hành 5,75%/năm.

Công ty này là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình (Nhà máy nước Xuân Mai). Dự án có tổng mức đầu tư 5.130 tỷ đồng, công suất 300.000m3/ngày đêm cho cả 2 hợp phần, bao gồm hợp phần Hòa Bình (cũ) và Hợp phần Hà Nội.

Các lô trái phiếu của Tập đoàn Aqua One và 2 công ty thành viên nêu trên đều được thu xếp bởi tổ chức GUARANTCO LTD. trụ sở tại Mauritius.



