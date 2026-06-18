Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dragon Capital ‘xả hàng’ 2,6 triệu cổ phiếu DXG

| | Thị trường chứng khoán

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG trong phiên giao dịch ngày 12/6/2026, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Bluemarq Group xuống còn 5,8786% vốn.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Bluemarq Group (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 12/6/2026, 5 quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.

Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán 1,5 triệu cổ phiếu; quỹ Danang Investments Limited bán 200.000 cổ phiếu; Norges Bank bán 500.000 cổ phiếu; Saigon Investments Limited bán 300.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán 100.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, cả nhóm Dragon Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ hơn 77,1 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 74,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,0836% xuống còn 5,8786% vốn tại Bluemarq Group.

Dragon Capital ‘xả hàng’ 2,6 triệu cổ phiếu DXG - Ảnh 1.
Dragon Capital ‘xả hàng’ 2,6 triệu cổ phiếu DXG - Ảnh 2.

Nguồn: DXG

Trong một diễn biến khác, ngày 29/5/2026, DXG đã hoàn tất phân bổ 155,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 76.956 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng của đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6/2026.

Nguồn vốn phát hành gồm 457,3 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Hoàn tất phát hành, DXG sẽ tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.699 tỷ đồng.

CTCP Bluemarq Group là tên mới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 6/5/2026.

Cùng với đó, nhiều thành viên trong hệ sinh thái cũng được đổi tên. Cụ thể, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (HAAC) đã đổi tên thành CTCP Bluemarq Development. CTCP Đầu tư Đất Xanh Commercial đổi thành CTCP Bluemarq Asset Management.

Nhóm này vừa có thêm một thành viên mới là CTCP Bluemarq Investment được thành lập ngày 22/4/2026. Pháp nhân này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 19,96 tỷ đồng.

Mới đây, DXG thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Investment. Tổng giá trị góp vốn dự kiến là 180 tỷ đồng. Sau khi góp bổ sung như kế hoạch, tỷ lệ sở hữu củ DXG tại BLUEMARQ Investment là 99,998% vốn điều lệ.

Tương tự, DXG cũng thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Asset Management. Công ty này có vốn điều lệ 210 tỷ đồng, do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 209,96 tỷ đồng.


An Thái

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc toàn cầu Deutsche Bank: Xuất hiện dòng vốn "khủng" từ Bắc Mỹ và châu Âu đang âm thầm đổ bộ thị trường

Giám đốc toàn cầu Deutsche Bank: Xuất hiện dòng vốn "khủng" từ Bắc Mỹ và châu Âu đang âm thầm đổ bộ thị trường Nổi bật

CỰC NÓNG: Vinhomes chốt ngày chia cổ tức kỷ lục, Vingroup sắp “bỏ túi” 18.000 tỷ đồng

CỰC NÓNG: Vinhomes chốt ngày chia cổ tức kỷ lục, Vingroup sắp “bỏ túi” 18.000 tỷ đồng Nổi bật

Phó Chủ tịch UBCKNN: Niêm yết quốc tế không phải đường tắt, dòng vốn toàn cầu luôn đi theo niềm tin

Phó Chủ tịch UBCKNN: Niêm yết quốc tế không phải đường tắt, dòng vốn toàn cầu luôn đi theo niềm tin

10:02 , 18/06/2026
Kỷ lục ở Việt Nam: Chi gần 1 tỷ USD tiền mặt chỉ để trả cổ tức

Kỷ lục ở Việt Nam: Chi gần 1 tỷ USD tiền mặt chỉ để trả cổ tức

09:58 , 18/06/2026
Thế lực nắm gần 15.000 tấn bạc "xả hàng" mạnh tay giữa lúc giá lao dốc

Thế lực nắm gần 15.000 tấn bạc "xả hàng" mạnh tay giữa lúc giá lao dốc

08:39 , 18/06/2026
Giá vàng rơi sâu sau một thông tin quan trọng, quỹ khổng lồ có động thái "lạ"

Giá vàng rơi sâu sau một thông tin quan trọng, quỹ khổng lồ có động thái "lạ"

08:39 , 18/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên