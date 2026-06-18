Dragon Capital ‘xả hàng’ 2,6 triệu cổ phiếu DXG

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Bluemarq Group (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 12/6/2026, 5 quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.

Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán 1,5 triệu cổ phiếu; quỹ Danang Investments Limited bán 200.000 cổ phiếu; Norges Bank bán 500.000 cổ phiếu; Saigon Investments Limited bán 300.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán 100.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, cả nhóm Dragon Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ hơn 77,1 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 74,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,0836% xuống còn 5,8786% vốn tại Bluemarq Group.

Nguồn: DXG

Trong một diễn biến khác, ngày 29/5/2026, DXG đã hoàn tất phân bổ 155,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 76.956 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng của đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6/2026.

Nguồn vốn phát hành gồm 457,3 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Hoàn tất phát hành, DXG sẽ tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.699 tỷ đồng.

CTCP Bluemarq Group là tên mới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 6/5/2026.

Cùng với đó, nhiều thành viên trong hệ sinh thái cũng được đổi tên. Cụ thể, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (HAAC) đã đổi tên thành CTCP Bluemarq Development. CTCP Đầu tư Đất Xanh Commercial đổi thành CTCP Bluemarq Asset Management.

Nhóm này vừa có thêm một thành viên mới là CTCP Bluemarq Investment được thành lập ngày 22/4/2026. Pháp nhân này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 19,96 tỷ đồng.

Mới đây, DXG thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Investment. Tổng giá trị góp vốn dự kiến là 180 tỷ đồng. Sau khi góp bổ sung như kế hoạch, tỷ lệ sở hữu củ DXG tại BLUEMARQ Investment là 99,998% vốn điều lệ.

Tương tự, DXG cũng thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Asset Management. Công ty này có vốn điều lệ 210 tỷ đồng, do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 209,96 tỷ đồng.



