FPTS muốn vay ngân hàng hạn mức 2.000 tỷ đồng để làm gì?

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định của Chủ tịch HĐQT về thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Theo đó, tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn (vay theo hạn mức tín chấp và có tài sản đảm bảo) là 2.000 tỷ đồng, hiệu lực của hạn mức này đến hết ngày 31/12/2026.

Thời hạn vay không quá 6 tháng/mỗi khế ước nhận nợ. (Riêng đối với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ kỳ hạn tối đa là 3 tháng/mỗi khế ước nhận nợ).

Lãi suất vay và phí được xác định tại thời điểm giải ngân vốn cho vay theo quy định của ACB và được ghi trên từng Giấy nhận nợ.

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Tài sản bảo đảm cho hạn mức vay nêu trên gồm trái phiếu, hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của FPTS tại ACB/phát hành bởi các Tổ chức tín dụng được ACB chấp thuận để cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ theo hạn mức tín dụng tại ACB theo các điều kiện cấp tín dụng của ACB.

Bên cạnh đó, FPTS dự kiến sẽ dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho ACB.

Được biết, mục đích vay vốn của FPTS nhằm bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành; đầu tư mua Trái phiếu Chính phủ; hoàn vốn các giao dịch mua/đầu tư Trái phiếu Chính phủ; mua đầu tư trái phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành và bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (theo quy định của ACB từng thời kỳ).

Trong một diễn biến khác, ngày 22/5/2026, FPTS đã hoàn tất phân bổ 34,6 triệu cổ phiếu thưởng cho 18.444 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới phát hành. Còn 2.060 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý II-III/2026. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 346,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của FPTS.

Hoàn tất chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của FPTS tăng từ gần 3.465 tỷ đồng lên gần 3.811,5 tỷ đồng.

Song song với việc thưởng cổ phiếu, ngày 22/5/2026, FPTS cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với gần 346,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, FPTS dự kiến sẽ phải chi khoảng hơn 173,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Ngày thanh toán dự kiến 11/6/2026.



