Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã: HHV, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.



Theo đó, HHV dự kiến phát hành 27,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Nếu hoàn tất đợt trả cổ tức này, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ tăng vốn từ 5.471,6 tỷ đồng lên mức 5.745,2 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ghi nhận doanh thu thuần gần 907 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu hoạt động thu phí BOT đạt 656,5 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lưu lượng phương tiện tăng trưởng tại các tuyến huyết mạch như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và hệ thống các trạm thu phí Hầm Đèo Cả, An Dân, Bắc Hải Vân,...

Ngoài ra, doanh thu hoạt động xây lắp đạt hơn 205,5 tỷ đồng, tăng 24,1%, chủ yếu đến từ các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp quý I/2026 của HHV đạt gần 513,5 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp chỉ thu về gần 2,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 83,5% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 220,6 tỷ đồng lên hơn 279,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 217,3 tỷ đồng, tăng 25,7% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng 561 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 41.313 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 28.426 tỷ đồng, giảm 153,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 18.179 tỷ đồng.