Chứng khoán Thiên Việt hoàn tất phân phối hơn 4 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (MCK: TVS, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Kết thúc đợt phát hành vào ngày 16/6, TVS đã hoàn tất phân phối 4,2 triệu cổ phiếu ESOP cho 32 cán bộ, nhân viên. Số lượng cổ phiếu phát hành tương đương 1,87% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý II-III/2026.

Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng và giải tỏa dần theo thời gian. Sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 25% tổng số cổ phiếu ESOP nêu trên sẽ được giải tỏa; sau ngày 31/12/2027, giải tỏa tiếp 35% lượng cổ phiếu; số cổ phiếu còn lại sẽ được giải tỏa sau ngày 31/12/2028.

HĐQT quyết định việc nới lỏng (rút ngắn) thời hạn hạn chế chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong từng thời kỳ, đảm bảo thời gian rút ngắn luôn tuân thủ quy định về thời gian hạn chế tối thiểu theo quy định.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 42 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty. Người lao động không phải nộp tiền mua cổ phiếu.

Hoàn tất đợt phát hành này, Chứng khoán Thiên Việt tăng vốn điều lệ từ 2.244 tỷ đồng lên mức 2.286 tỷ đồng.

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Vừa qua, Chứng khoán Thiên Việt thông báo thay đổi nhân sự sau khi tiến hành kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo đó, TVS đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT Bùi Thị Kim Oanh theo đơn từ nhiệm. Người được bầu thay thế là ông Lý Xuân Hải sinh năm 1965, trình độ Tiến sĩ Toán Lý tại Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus, Thạc sĩ về Kinh tế Ngân hàng và Tài chính tại Đại học Paris Dauphine - ESCP, Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Lý Xuân Hải là một nhân vật giàu kinh nghiệm trong giới tài chính - ngân hàng. Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ 2005 - 2012, trước khi vướng lao lý liên quan đến vụ án bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên).

Giai đoạn 2017-2018, ông trở lại với vai trò Trưởng ban Chiến lược Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Đồng thời, ông làm Chủ tịch danh dự HĐQT CTCP Tơ lụa Bảo Lộc từ tháng 6/2017 đến nay.

Còn tại Ban kiểm soát, TVS miễn nhiệm hai thành viên là bà Trần Thị Hồng Nhung và Trưởng BKS Đỗ Việt Hùng. Chứng khoán Thiên Việt cho biết xét thấy thời gian đương nhiệm của các thành viên nêu trên đã kéo dài hơn 17 năm. Để nâng cao tính độc lập và theo các thông lệ quản trị công ty đại chúng tốt, HĐQT đề xuất thay đổi các thành viên.

"Thông lệ quản trị này tương tự như một trong các yêu cầu đối với thành viên HĐQT độc lập chỉ được giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ", HĐQT TVS nhấn mạnh.

Hai thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là bà Thái Thị Vân Anh và bà Trương Ngọc Hương Quỳnh. Trong đó, bà Trương Ngọc Hương Quỳnh trước đó giữ chức vụ Phụ trách quản trị rủi ro và phòng chống rửa tiền.