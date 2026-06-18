PVTrans tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, MCK: PVT, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 8/6/2026, PVTrans đã phân phối thành công gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 30.280 cổ đông, còn lại 5.420 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6 - tháng 7/2026, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung chứng khoán tại HoSE.

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Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 470 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Sau đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu của PVTrans tăng từ hơn 469,9 triệu cổ phiếu lên hơn 516,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 4.699 tỷ đồng lên hơn 5.169 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó PVTrans đã phê duyệt kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất bình quân đạt từ 10%/năm trở lên; phấn đấu đưa dịch vụ vận tải biển quốc tế chiếm khoảng 85% cơ cấu doanh thu vận tải.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức hàng năm từ 5% đến 10%, bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông và năng lực tài chính của công ty.

Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của PVTrans cụ thể như sau:

Nguồn: PVT

Kết thúc quý I/2026, PVTrans ghi nhận doanh thu gần 4.177,1 tỷ đồng, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt hơn 387,4 tỷ đồng, tăng 39,9%.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, PVTrans đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.200 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 25,3% kế hoạch doanh thu và 32,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PVTrans giảm 48,4 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 22.260,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận hơn 12.894 tỷ đồng, chiếm 57,9% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 3.709,2 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 10.382,7 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 7.214,6 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng nợ.