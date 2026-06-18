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Phiên 18/6: Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" đột biến 500 tỷ đồng

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Phiên 18/6: Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" đột biến 500 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 1.872 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khởi sắc trong phiên 18/6 nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup. Đóng cửa, VN-Index tăng 24 điểm lên 1.830 điểm, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 14.100 tỷ đồng. Trong khi đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 1.872 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay khoảng 1.889 tỷ đồng﻿

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 74 tỷ đồng. Xếp sau là PC1 với 33 tỷ đồng, MBB và ACB cùng khoảng 23 tỷ đồng, trong khi PVD được mua ròng khoảng 21 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 501 tỷ đồng. Theo sau là VHM bị bán ròng 182 tỷ đồng, TCB 159 tỷ đồng, VCB 127 tỷ đồng và VPB 93 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 14 tỷ đồng

Ở chiều mua, PVS dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 34 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm NTP khoảng 8 tỷ đồng, C69 khoảng 2 tỷ đồng, HUT và VC3 đều được mua ròng dưới 1 tỷ đồng.

Ngược lại, IDC và MBS cùng bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 9 tỷ đồng mỗi mã, tiếp đến là SHS 6 tỷ đồng, TNG 5 tỷ đồng và VCS khoảng 1 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, QNS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Xếp sau là ABB với khoảng 3 tỷ đồng, trong khi GCF, VLC và ACV được mua ròng không đáng kể.

Ở chiều bán ròng, VEA dẫn đầu với giá trị khoảng 3 tỷ đồng, theo sau là F88 khoảng 1 tỷ đồng; TV1, DDV và IDP cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhưng giá trị đều dưới 1 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Ngọc Ly

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