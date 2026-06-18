Cổ phiếu PC1 "có biến"

Cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 bất ngờ trở thành tâm điểm trong phiên 18/6 khi bật tăng kịch trần lên 21.250 đồng/cp, đồng thời rơi vào trạng thái “trắng bên bán” về cuối phiên. Thanh khoản cũng tăng vọt với gần 14 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, cao đột biến so với các phiên trước đó.

Đà bứt phá này đưa PC1 lên vùng giá cao nhất trong gần 2 tháng, đồng thời lên sát vùng giá hồi đầu năm. Vốn hóa thị trường lấy lại mốc 8.700 tỷ đồng.

Trước đó, cổ đông PC1 này trải qua khoảng thời gian khá khó khăn hồi cuối tháng 4 khi thị giá bay gần 30% chỉ sau khoảng 1 tuần.

Thời điểm đó, PC1 Group công bố thông tin Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Liên quan đến công tác quản trị, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 25/6/2026, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

PC1 cũng đã có văn bản trấn an cổ đông và nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phát đi. Trong văn bản giải trình mới nhất, PC1 khẳng định việc các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam không ảnh hưởng đến quá trình quản trị, vận hành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo PC1, trên tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, doanh nghiệp đã được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp thông qua cơ chế ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm. Công ty nhấn mạnh hệ thống quản trị và vận hành các mảng kinh doanh chính được xây dựng độc lập nên không bị ảnh hưởng trong hoạt động.

“Các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy cùng các dự án trong nước và quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 tiếp tục duy trì trạng thái an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn được thực hiện theo đúng cam kết”, thông cáo báo chí của doanh nghiệp nêu rõ.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, doanh thu thuần của PC1 đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần lên 184 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.