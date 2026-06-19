Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với EVNHANOI

Ngày 18/6, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn địa bàn Thủ đô, với quy mô dự kiến lên đến 10.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống tủ đổi pin trải đều trên phạm vi 126 xã, phường của Hà Nội. Đặc biệt, V-Green sẽ khai thác tối đa lợi thế từ 16.000 mặt bằng trạm điện hiện hữu của EVNHANOI để triển khai lắp đặt từ 7.000 đến 10.000 tủ đổi pin phục vụ người sử dụng xe điện VinFast.

Đồng thời, hai bên sẽ triển khai thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện tại các trạm biến áp, tủ điện, cột điện... phù hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về phương án cấp điện và vận hành, EVNHANOI sẽ chịu trách nhiệm cấp nguồn, ký kết Hợp đồng mua bán điện trực tiếp cho các trạm sạc và tủ đổi pin, đồng thời cung cấp các dịch vụ như tư vấn thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện.

Trong khi đó, V-Green sẽ đầu tư hệ thống tủ đổi pin và các hạng mục liên quan, đảm bảo tuân thủ khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, hai bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác dịch chuyển phụ tải trong những thời gian cao điểm nắng nóng, đảm bảo an ninh năng lượng chung của Thành phố.

Trong thời gian qua, V-Green liên tiếp hợp tác với các đối tác lớn như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay các chuỗi siêu thị điện máy MediaMart, Thế Giới Di Động, FPT Shop… để mở rộng mạng lưới hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, V-Green sẽ hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý 2 năm nay.

V-Green là công ty phát triển hạ tầng trạm sạc được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2024. Công ty hoạt động độc lập nhưng gắn với mục tiêu hỗ trợ hệ sinh thái xe điện VinFast. V-Green tập trung đầu tư, xây dựng và vận hành mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam và các thị trường quốc tế, đồng thời hợp tác với nhiều đối tác để mở rộng hạ tầng sạc và đổi pin phục vụ quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán ra 143.136 xe máy điện và xe đạp điện trong quý đầu năm, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025. Công ty hiện dẫn đầu thị phần xe máy điện tại Việt Nam, và chiếm 17% thị phần toàn ngành xe máy (bao gồm cả xe xăng) trong tháng 3.

Ngoài ra xu hướng giảm phát thải cũng hỗ trợ cho việc chuyển đổi phương tiện sang xe điện. Cụ thể, từ ngày 1/7, Hà Nội công bố chính thức thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ.

Gia đoạn đầu đến hết năm 2026, thành phố khuyến khích hạn chế xe máy, xe gắn máy chạy xăng đời cũ, xe ôm công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện điện. Từ năm 2027, Hà Nội sẽ mở rộng vùng phát thải thấp ra khu vực trung tâm rộng hơn và bắt đầu áp dụng các biện pháp siết chặt hơn như cấm xe ôm công nghệ chạy xăng.

Động thái mở rộng mạng lưới tủ đổi pin cho thấy V-Green đang theo đuổi chiến lược phát triển hạ tầng đi trước để đón đầu xu hướng chuyển đổi sang xe điện. Việc tận dụng hệ thống mặt bằng sẵn có của EVNHANOI giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai và giảm chi phí đầu tư.

Trong bối cảnh Hà Nội và nhiều địa phương đang thúc đẩy các chính sách giảm phát thải, mạng lưới đổi pin quy mô lớn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp tăng tính tiện lợi cho người dùng và hỗ trợ mở rộng thị trường xe điện trong những năm tới.

Phan Trang