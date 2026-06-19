Novaland (NVL) chuẩn bị phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu nhằm xử lý áp lực tài chính

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa công bố việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến ngày 29/6.

Theo đề xuất mới, Novaland sẽ bổ sung phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 8.007 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 24.000 tỷ đồng lên trên 32.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Novaland cho biết số tiền huy động được sẽ tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến giả định hoạt động liên tục được nhấn mạnh trên báo cáo tài chính. Trong đó, tối thiểu 50% nguồn vốn sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ của công ty cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con.

Phần vốn còn lại sẽ được sử dụng cho nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và các hoạt động đầu tư.

Song song với kế hoạch trên, Novaland cũng trình cổ đông phương án thay thế toàn bộ kế hoạch phát hành riêng lẻ đã được thông qua trước đó.

Theo phương án mới, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT phê duyệt phương án. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cũng sẽ được ưu tiên dành cho việc thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của Novaland và các công ty thành viên.

Bên cạnh hai kế hoạch huy động vốn quy mô lớn nói trên, Novaland tiếp tục điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 5% lượng cổ phiếu lưu hành với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, Novaland có thể thu về khoảng 1.117 tỷ đồng.

Như vậy, tổng quy mô các đợt phát hành mà doanh nghiệp dự kiến triển khai trong năm nay lên tới hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP.

Theo lộ trình, Novaland sẽ ưu tiên hoàn tất đợt phát hành gần 168 triệu cổ phiếu thưởng trước, sau đó lần lượt triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và chương trình ESOP.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận doanh thu của Novaland đạt khoảng 3.587 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ và là mức cao nhất trong 5 quý gần đây. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao sản phẩm tại các dự án như Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm.

Nhờ doanh thu tăng mạnh trong khi giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng gần 2,9 lần lên 1.889 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt 816 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Khép lại quý đầu năm, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 860 tỷ đồng, tương đương gần 10 tỷ đồng mỗi ngày, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp có lãi sau khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 476 tỷ đồng.

So với đỉnh giá hồi cuối tháng 4, thị giá cổ phiếu NVL đã "bốc hơi" hơn 30%.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán lại không mấy tích cực. Áp lực bán mạnh trong thời gian gần đây khiến cổ phiếu NVL liên tục suy yếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/6, cổ phiếu NVL dừng ở mức 12.900 đồng/cổ phiếu, giảm 3,01% so với phiên trước với thanh khoản gần 15 triệu đơn vị.

So với vùng đỉnh cuối tháng 4, thị giá NVL đã "bốc hơi" hơn 30%, tương ứng giảm trên 6.000 đồng/cổ phiếu. Hiện vốn hóa thị trường của Novaland còn khoảng 30.986 tỷ đồng.