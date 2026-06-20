DIC Corp bị phạt do sử dụng tiền từ chào bán trái phiếu không đúng với phương án được thông qua

Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HOSE).

Theo đó, DIC Corp bị phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được HĐQT thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Cụ thể, DIG đã sử dụng số tiền 520,5 tỷ đồng trong tổng số 600 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (mã trái phiếu DIGH2326001, phát hành ngày 29/12/2023) để mua cổ phần của Công ty CP Du lịch DIC (với số tiền 200 tỷ đồng) và sử dụng để thanh toán gốc đáo hạn và lãi trái phiếu DIGH2124003 (với số tiền 320,5 tỷ đồng); không phù hợp với phương án phát hành được HĐQT phê duyệt và công bố thông tin là để thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch (cũ), TP.Đồng Nai.

Ngoài xử phạt hành chính, DIC Corp còn bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định.

Trong một diễn biến khác, DIC Corp đã có báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Cụ thể, ngày 12/12/2025, doanh nghiệp chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng gần 1.800 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Tính đến ngày 12/6/2026, DIC Corp đã giải ngân tổng số tiền gần 715,4 tỷ đồng, còn lại gần 1.084,2 tỷ đồng chưa được giải ngân. Số tiền đã giải ngân cụ thể như sau:

Nguồn: DIG

Theo kế hoạch, DIC Corp dự kiến dùng gần 599,9 tỷ đồng để thanh toán mua lại trái phiếu DIG12301; gần 599,9 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) - giai đoạn 3 (Khối C4) tại 169 Thùy Vân, phường Tam Thắng, TP.HCM; còn lại gần 599,9 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại phường Vị Tân, TP.Cần Thơ.