Tuần 15-19/6: Hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nghìn tỷ

Trong tuần giao dịch từ 15/6-18/6, thị trường chứng khoán mở cửa với áp lực bán lớn. Tuy vậy, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc giúp thu hẹp biên độ giảm và giữ nhịp thị trường, giúp chỉ số bật tăng lên chạm vào mốc 1.835 điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 32,88 điểm (+1.84%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.824,53.

Khối ngoại giao dịch tương đối sôi động trong tuần giữa tháng 6, với tâm điểm là những lệnh mua bán trên kênh thoả thuận tại một số cổ phiếu trụ. Lực bán tiếp diễn đến cuối tuần, luỹ kế 5 phiên giao dịch, khối ngoại bán ròng 2.960 tỷ đồng.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.933 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 14 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 13 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VHM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.475 tỷ đồng, áp đảo toàn bộ phần còn lại. Đứng thứ hai là FPT với mức bán ròng 1.356 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (615 tỷ đồng), VPB (417 tỷ đồng) và VCB (415 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như CTG (294 tỷ đồng), BSR (276 tỷ đồng), STB (248 tỷ đồng), DCM (217,5 tỷ đồng), MBB (213 tỷ đồng), HDB (207 tỷ đồng) và VIC (194 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HPG là tâm điểm được mua ròng mạnh nhất với giá trị 294 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. Theo sau là MWG với giá trị mua ròng 226 tỷ đồng và VPL với 225 tỷ đồng.