Chứng khoán An Bình hoàn thành chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ vượt 3.000 tỷ đồng

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 1.011 tỷ đồng lên hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Theo đó, ABS đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư, thu về 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, ABS cũng dự kiến triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với 5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Thời gian dự kiến triển khai trong quý III/2026.

Việc tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển của ABS, giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, gia tăng quy mô hoạt động và chủ động nắm bắt các cơ hội trên thị trường vốn đang ngày càng mở rộng.

Nguồn vốn bổ sung sẽ được ưu tiên sử dụng cho hoạt động kinh doanh trọng tâm như: tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu); đầu tư giấy tờ có giá, cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Đây là các lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận của công ty. Đồng thời, việc mở rộng quy mô vốn cũng tạo điều kiện để ABS đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng và nhà đầu tư.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực của ABS trong những năm gần đây. Kết thúc năm 2025, tổng tài sản của Công ty đạt 4.716 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 219,5 tỷ đồng, tăng 68% và vượt kế hoạch đã đề ra. Những kết quả này cho thấy hiệu quả hoạt động ngày càng được cải thiện, đồng thời phản ánh định hướng tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi đang mang lại hiệu quả rõ nét.

Bên cạnh nền tảng vốn được củng cố, ABS còn sở hữu lợi thế từ mạng lưới hợp tác kinh doanh với ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Tập đoàn Geleximco và các đối tác fintech. Sự kết nối này giúp doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và tối ưu chi phí vốn.

Lãnh đạo ABS cho biết, năm 2026, công ty sẽ tập trung mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác fintech, quỹ đầu tư, ngân hàng và hệ sinh thái Geleximco, khai thác tối đa tệp khách hàng thuộc các đối tác chiến lược.

Theo định hướng chiến lược, ABS đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 tăng trưởng gấp 3 lần so với năm 2025. Song song với đó, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Việc hoàn tất tăng vốn lên hơn 3.000 tỷ đồng không chỉ giúp ABS nâng cao năng lực tài chính mà còn tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Với nguồn lực mới và chiến lược phát triển rõ ràng, ABS kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư trong thời gian tới.