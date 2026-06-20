Chứng khoán tuần qua: Tâm điểm cổ phiếu “họ” Vin, NVL, PC1

Cổ phiếu “họ” Vin bứt phá

Phiên 18/6, cổ phiếu “họ” Vin đồng loạt tăng hết biên độ. Cụ thể, VIC tăng 6,98%, VHM tăng 6,96%, VRE tăng 6,93%, trong khi cổ phiếu VPL của Vinpearl tăng nhẹ 1,9%.

Đà tăng bứt phá này diễn ra ngay sau thông tin nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái vừa công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt quy mô lớn.

Theo đó, ngày 30/6 tới đây, Vinhomes (mã VHM) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%/VĐL (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Vơi 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng. Vingroup với vai trò là công ty mẹ chi phối 72% cổ phần sẽ nhận về 18.000 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này của Vinhomes. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý 3/2026.

Bên cạnh đó, Vinhomes còn có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về số tiền chi trả và lượng cổ phiếu phát hành. Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2026.

Tại Vincom Retail (HoSE: VRE), Hội đồng quản trị cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 2.272 tỷ đồng và thực hiện thanh toán vào ngày 22/7.

Novaland (NVL) chuẩn bị phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu nhằm xử lý áp lực tài chính

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa công bố việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến ngày 29/6.

Theo đề xuất mới, Novaland sẽ bổ sung phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 8.007 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 24.000 tỷ đồng lên trên 32.000 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch trên, Novaland dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT phê duyệt phương án. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Bên cạnh hai kế hoạch huy động vốn quy mô lớn nói trên, Novaland phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 5% lượng cổ phiếu lưu hành với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, Novaland có thể thu về khoảng 1.117 tỷ đồng.

Như vậy, tổng quy mô các đợt phát hành mà doanh nghiệp dự kiến triển khai trong năm nay lên tới hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP.

Cổ phiếu PC1 "có biến"

Cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 bất ngờ trở thành tâm điểm trong phiên 18/6 khi bật tăng kịch trần lên 21.250 đồng/cp, đồng thời rơi vào trạng thái “trắng bên bán” về cuối phiên. Thanh khoản cũng tăng vọt với gần 14 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, cao đột biến so với các phiên trước đó.

Đà bứt phá này đưa PC1 lên vùng giá cao nhất trong gần 2 tháng, đồng thời lên sát vùng giá hồi đầu năm. Vốn hóa thị trường lấy lại mốc 8.700 tỷ đồng.

Điện Máy Xanh IPO thành công 166 triệu cổ phiếu, huy động hơn 13.000 tỷ

Trên trang facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), đồng thời là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đã chia sẻ thông tin về kết quả đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DMX.

Theo ông Hiểu Em, DMX đã hoàn tất quá trình nhận đăng ký mua cổ phiếu với tổng cộng 166 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký, tương ứng giá trị khoảng 13.293 tỷ đồng (bằng 92,5% so với kế hoạch). Lượng cổ phiếu chào bán này tương đương 14% vốn điều lệ, bao gồm 1% dành cho chương trình phát hành riêng lẻ.

Tổng Giám đốc DMX cũng cho biết doanh nghiệp dự kiến hoàn tất các thủ tục còn lại để niêm yết cổ phiếu vào đầu tháng 8.

Hơn 1 tỷ cổ phiếu Vietbank (VBB) được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ban hành quyết định chấp thuận niêm yết đối với hơn 1 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB). Khối lượng cổ phiếu được phép niêm yết tương ứng với vốn điều lệ hiện tại gần 10.769 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 3.000 tỷ đồng trong tuần qua

Tuần qua, khối ngoại bán ròng 2.960 tỷ đồng trên cả thị trường. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.933 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 14 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 13 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VHM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.475 tỷ đồng, áp đảo toàn bộ phần còn lại. Đứng thứ hai là FPT với mức bán ròng 1.356 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (615 tỷ đồng), VPB (417 tỷ đồng) và VCB (415 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như CTG (294 tỷ đồng), BSR (276 tỷ đồng), STB (248 tỷ đồng), DCM (217,5 tỷ đồng), MBB (213 tỷ đồng), HDB (207 tỷ đồng) và VIC (194 tỷ đồng).