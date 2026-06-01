Lịch chốt quyền cổ tức tuần 22/6–26/6: Cổ tức cao nhất 78%, một “ông lớn” sắp chi gần 4.000 tỷ đồng

Theo thống kê, có khoảng 30 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 22/6– 26/6. Tuần này có gần 15 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 23% và thấp nhất là 1%.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã VNM) thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,5%, tương ứng 1.850 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/6/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/7/2026.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 3.870 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này. Đây là khoản cổ tức còn lại của năm 2025, được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 vào tháng 10/2025.

Sau khi hoàn tất, tổng mức cổ tức tiền mặt cho năm 2025 sẽ đạt 4.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 43,5% theo như nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đã thông qua.

Những năm gần đây, Vinamilk duy trì đều đặn việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao. Năm 2024, doanh nghiệp đã chi tổng cộng 3.850 đồng/cổ phiếu. Trước đó, các năm 2022 và 2023, mức cổ tức tiền mặt là 38,5%.

Ngày 24/6 tới đây, CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA (mã LBE) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 78%.

Trong đó, cổ tức tiền mặt là 23% tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng. Với 3,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LBE dự kiến chi hơn 7 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/6.

Bên cạnh đó, LBE sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 55% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 55 cổ phiếu mới). Như vậy, LBE sẽ phát hành thêm 1,7 triệu cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ từ 31 tỷ đồng lên hơn 48 tỷ đồng.

CTCP Vicostone (HNX: VCS) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Với hơn 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 320 tỷ đồng, trong đó phần lớn sẽ thuộc về công ty mẹ Phenikaa Group.

Theo đó, Vicostone sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/6/2026. Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vicostone dự kiến chi khoảng 320 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.