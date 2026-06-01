Một doanh nghiệp điện bị phạt và chậm nộp hơn 9 tỷ tiền thuế

Ngày 17/6/2026, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 – mã PGV) thông báo nhận được Quyết định số 985/QĐ-DNL ngày 15/6/2026 của Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với EVNGENCO3 là hơn 2,4 tỷ đồng. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 55 và khoản 1, khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, số tiền chậm nộp hơn 6,9 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt và chậm nộp thuế là hơn 9,3 tỷ đồng.

EVNGENCO3 một trong ba Tổng công ty phát điện hàng đầu tại Việt Nam thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đóng vai trò xương sống trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là nguồn cung điện cho khu vực phía Nam.

Với công suất lắp đặt đạt hơn 6.565 MW, EVNGENCO3 chiếm tỷ trọng lớn trong tổng công suất nguồn điện của toàn hệ thống điện Việt Nam. Sản lượng điện bình quân hàng năm đóng góp từ 30 - 33 tỷ kWh cho lưới điện quốc gia.

Trong một diễn biến liên quan, sáng ngày 17/6, EVNGENCO3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 47.860 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.246 tỷ đồng.

Chia sẻ tại Đại hội, Tổng Giám đốc Lê Văn Danh cho biết, tính đến hết tháng 5, EVNGENCO3 ghi nhận hơn 19.900 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 41,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 1.326 tỷ đồng, tương đương 54,9% kế hoạch. Ước tính bình quân mỗi ngày trong 5 tháng đầu năm, doanh nghiệp kiếm gần 132 tỷ đồng.

"Chúng tôi đang rà soát kết quả 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, với kết quả đến hết tháng 5 đã hoàn thành gần 55% kế hoạch lợi nhuận, EVNGENCO3 kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 2.246 tỷ đồng đã trình đại hội cổ đông" , ông Danh cho biết.

Lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá nhu cầu điện tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi việc tối ưu vận hành các nhà máy sẽ là cơ sở để EVNGENCO3 phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.