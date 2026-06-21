Cổ đông liên quan lãnh đạo Vinasun không bán hết lượng cổ phiếu VNS đã đăng ký

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 15/5/2026 đến ngày 13/6/2026, Tư vấn Kim Ngưu chỉ bán ra 909.091 cổ phiếu VNS trong tổng số hơn 3,4 triệu cổ phiếu đăng ký bán, tương ứng 26,6%. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

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Trước khi thực hiện giao dịch, Tư vấn Kim Ngưu đang sở hữu hơn 3,4 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,04%. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu giảm xuống còn hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,7% vốn điều lệ của Vinasun.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Trong một diễn biến khác, mới đây Vinasun đã có văn bản thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến các cổ đông của công ty.

Đối tượng lấy ý kiến là tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Vinasun có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/6/2026. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến chậm nhất trước 16 giờ ngày 15/7/2026.

Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT.VNS.26, HĐQT Vinasun sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, 4 ngành, nghề kinh doanh dự kiến được bổ sung gồm hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng dự kiến bỏ các ngành, nghề kinh doanh gồm xây dựng nhà các loại; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; điều hành tua du lịch.

Đồng thời, sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của công ty như sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), chi tiết: sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở),...



