ACV đang kiểm soát chặt tiến độ dự án sân bay Long Thành

5 nhóm giải pháp

Phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên 2026 vừa diễn ra, ông Nguyễn Đức Hùng - quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) - cho biết: “Hoạt động của ACV diễn ra trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những biến động địa chính trị phức tạp từ chiến tranh Trung Đông và cuộc khủng hoảng vận chuyển hàng hải toàn cầu đã tác động trực tiếp, sâu sắc tới toàn ngành. Theo đó, nhiều hãng hàng không đã cắt giảm tải cung ứng, điều chỉnh lịch bay, tối ưu hóa đội bay và kiểm soát nghiêm ngặt các chi phí khai thác”.

Ban lãnh đạo ACV chủ trì cuộc họp đại hội cổ đông. Ảnh: ACV.

Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số là 10% theo Kết luận 18 của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Tài chính tại văn bản 5449 ngày 29/4, ban lãnh đạo ACV đề ra 5 nhóm giải pháp.

Đầu tiên là liên quan đến quản lý khai thác, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối và nâng cao chất lượng dịch vụ. Kiểm soát nghiêm ngặt, không để xảy ra các sự cố từ mức B trở lên theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) do nguyên nhân chủ quan.

Đưa tất cả các cảng hàng không cấp 2 đạt chứng nhận an toàn mặt đất ISAGO của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không phân bổ khai thác giữa hai cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Long Thành. Phấn đấu đưa các cảng lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Long Thành lọt vào top 100 các sân bay tốt nhất thế giới và đạt chuẩn 4 đến 5 sao theo Skytrax.

Thứ hai, để tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiên trì mục tiêu tăng trưởng hoạt động cốt lõi hai con số thông qua thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi phí.Tăng cường phân cấp và khoán chi phí tối đa cho các cảng hàng không, các chi nhánh thành viên nhằm nâng cao tính chủ động. Nghiên cứu và đẩy mạnh phát triển dịch vụ phi hàng không tại các cảng hàng không trọng điểm như Long Thành, T3 Tân Sơn Nhất, T2 Nội Bài.

Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, thu hút các hãng hàng không mới mở đường bay. Đẩy mạnh công tác thị trường, các chính sách kích cầu thu hút các hãng hàng không, đặc biệt trong giai đoạn đầu khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thứ ba, rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư. Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các cảng hàng không cửa ngõ quốc gia, các cảng hàng không chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các cảng hàng không đang hiện trạng quá tải.

Kiểm soát chặt chẽ các mốc tiến độ, các gói thầu, các hợp đồng, quyết tâm đưa vào vận hành đúng tiến độ trong năm 2026 các công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 Cảng hàng không Đồng Hới, dự án cải tạo mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, Nhà ga hàng hóa Cát Bi trong năm 2026. Tăng cường công tác giám sát đầu tư để kiểm soát tốt chi phí nguyên vật liệu xây dựng trước biến động thị trường.

Sân bay Long Thành sẽ lọt vào top 100 các sân bay tốt nhất thế giới và đạt chuẩn 4 đến 5 sao theo Skytrax.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Trình cơ quan chủ sở hữu vốn về phương án tăng vốn điều lệ bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại của giai đoạn 2024 - 2025 để bổ sung dòng vốn cho dự án Long Thành và các dự án trọng điểm khác.

Thứ 5, đẩy mạnh áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và số hóa toàn diện khâu thiết kế, thi công để quản trị tiến độ và chi phí dự án. Liên kết đầu tư linh hoạt với các doanh nghiệp nội địa có tiềm lực mạnh để cùng khai thác các hạng mục dịch vụ phái sinh như nhà ga hàng hóa, kho xăng dầu…

Hợp nhất nhà ga T1 và T2 ở Tân Sơn Nhất

Trong phần trả lời câu hỏi của cổ đông, quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng khẳng định, ACV xác định hàng hóa là mảng kinh doanh đặc biệt quan trọng. Minh chứng là mảng hàng hóa tại các sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và sắp tới là Long Thành có hiệu quả kinh doanh rất cao. Các doanh nghiệp logistics hàng hóa lớn trong hệ thống (như ALS hay ACSV, NCT...) đều có sự bùng nổ về doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 5 năm qua.

Sắp tới, ACV sẽ triển khai dự án nhiều dự án. Trong đó, Cảng hàng không Cát Bi đang đầu tư hệ thống nhà ga hàng hóa hiện đại, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 7. Tại Cảng hàng không Đà Nẵng thì dự án nhà ga hàng hóa đã khởi công và dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào đầu năm sau.

Với dự án Cảng hàng không Long Thành, ACV đang xây dựng Nhà ga hàng hóa số 1 với công suất 550.000 tấn/năm để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dịch chuyển luồng hàng hóa từ Tân Sơn Nhất về Long Thành.

Song song với đầu tư hạ tầng, ACV sẽ liên tục nâng cấp hệ thống vận hành nội cảng, cải thiện thủ tục và hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm quốc tế trong khai thác nhà ga hàng hóa để tối ưu hóa dòng vốn đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc ACV - trao đổi, trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ảnh: ACV.

Nói về tiến độ lấp đầy, mức sẽ đóng góp tăng trưởng phần trăm doanh thu và lợi nhuận từ hai nhà ga T3 của Tân Sơn Nhất và nhà ga T2 của Nội Bài, ông Nguyễn Đức Hùng cho biết, nhà ga T3 đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2025 và đến nay đã chứng minh được cái hiệu quả, tức là giải tỏa cái ùn tắc và quá tải cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong năm 2025, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 42 triệu hành khách.

Nhà ga T3 với công suất 20 triệu hành khách, đến thời điểm này ACV đã chuyển hoạt động của các hãng hàng không quốc nội sang toàn bộ là sang nhà ga T3 (trừ Vietjet) và tạo ra môi trường nhà ga đủ không gian theo tiêu chuẩn của IATA cũng như là các cái tiện ích và khang trang hơn nhà ga T1.

Trong năm tiếp theo, ACV dự kiến sẽ cải tạo toàn bộ nhà ga T1 theo hướng xây lại, sau đó hợp khối với nhà ga T2 để thành một nhà ga chung.

Tổng công suất hiện nay của nhà ga T2 Nội Bài sau giai đoạn mở rộng là 15 triệu hành khách. Phần mở rộng đi vào hoạt động thì ngay lập tức gần mãn tải công suất vận tải đối với cái thị trường quốc tế hiện nay. Tỷ lệ lấp đầy của nhà ga T2 Nội Bài là trên 70% tỷ lệ hành khách. Như vậy nó đã đạt được cái ngưỡng sinh lời cho cảng hàng không, đặc biệt là nhà ga quốc tế.