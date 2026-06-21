Petrovietnam ký loạt hợp đồng dầu khí, bổ sung nguồn khí cho phát điện từ năm 2027

Gỡ vướng dự án nhiều năm tại bể Nam Côn Sơn

Theo Petrovietnam, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung dầu khí tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc thúc đẩy các dự án dầu khí mới có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế và hiện thực hóa Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến lễ ký Hợp đồng phân chia sản phẩm Lô 10/11 và Lô 10&11-1 giữa Petrovietnam và PVEP

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các lô 10/11 và 10&11-1 giữa Petrovietnam và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Hai lô dầu khí này nằm tại bể Nam Côn Sơn, thuộc khu vực ngoài khơi Việt Nam, có nhiều cấu tạo triển vọng như Cá Chó, Gấu Chúa và Gấu Ngựa. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, việc đưa các phát hiện dầu khí vào khai thác thương mại gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, yêu cầu vốn đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế chưa hấp dẫn trong từng giai đoạn và hạn chế về hạ tầng khai thác.

Theo Petrovietnam, sau quá trình nghiên cứu, cập nhật mô hình địa chất, tối ưu phương án phát triển và tận dụng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu tại mỏ Đại Hùng do PVEP vận hành, nhiều "nút thắt" đã được tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án bước sang giai đoạn triển khai.

Việc phát triển các lô 10/11 và 10&11-1 cùng các dự án hiện hữu của PVEP trong khu vực sẽ giúp tận dụng cơ sở vật chất, giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác và tận thu tài nguyên dầu khí. Dự án cũng góp phần duy trì hoạt động dầu khí ngoài khơi, khẳng định quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên thềm lục địa.

Lễ ký kết Hợp đồng mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B, Lô 15-1 giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1, bao gồm: PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol.

Petrovietnam cho rằng việc ký PSC mới không chỉ mở ra cơ hội đưa các phát hiện dầu khí hiện hữu vào khai thác thương mại mà còn tạo tiền đề mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí truyền thống đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Mục tiêu có dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027

Cùng ngày, Petrovietnam và các đối tác trong PSC lô 15-1 gồm PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol cũng ký Hợp đồng Mua bán khí (GSPA) đối với mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B.

Đây là bước tiếp theo sau khi PSC lô 15-1 được ký kết năm 2025, tạo cơ sở để triển khai dự án phát triển mỏ, hướng tới mục tiêu đón dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại lễ ký.

Theo Petrovietnam, khi đi vào vận hành, dự án dự kiến bổ sung khoảng 1,2 tỷ m³ khí mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu khí ngày càng tăng cho phát điện và công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ.

Nguồn khí từ mỏ Sư Tử Trắng sẽ được cung cấp cho các trung tâm điện khí trọng điểm như Phú Mỹ và các nhà máy điện Nhơn Trạch, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý khí hiện có.

Bên cạnh việc bổ sung nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, dự án còn được kỳ vọng nâng cao hiệu quả khai thác toàn chuỗi khí - điện khu vực Đông Nam Bộ, tăng cường liên kết giữa các khâu khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ khí.

Theo Petrovietnam, các hợp đồng được ký kết lần này không chỉ góp phần gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác và doanh thu trong những năm tới mà còn mở rộng không gian phát triển cho ngành dầu khí, tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế.

Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò và đầu tư các dự án mới nhằm tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí hiện hữu đang suy giảm sản lượng tự nhiên.