Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ bạc lớn nhất thế giới giảm bán ròng trong tuần 15-18/6

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ bạc lớn nhất thế giới giảm bán ròng trong tuần 15-18/6

Trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc trải qua tuần giảm hơn 4%, qua đó đóng cửa ở mức sát 65 USD/oz, đánh dấu vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã bán ròng hơn 22 tấn bạc trong tuần giao dịch 15-18/6, điểm tích cực là khối lượng “xả hàng” đã thu hẹp đáng kể so với nhiều tuần trước đó. Hiện tại, lượng bạc do quỹ nắm giữ xấp xỉ 14.940 tấn.

Trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc trải qua tuần giảm hơn 4%, qua đó đóng cửa ở mức sát 65 USD/oz, đánh dấu vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm của bạc.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới giảm bán ròng trong tuần 15-18/6- Ảnh 1.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới giảm bán ròng trong tuần 15-18/6- Ảnh 2.

Tương tự vàng, sức ép giảm giá bạc là điều khá rõ khi nhà đầu tư chưa thể thoát khỏi tâm trạng lo lắng sau khi Fed phát đi những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ trong cuộc họp tuần này.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng thể hiện lập trường cứng rắn khi nói về vấn đề ổn định giá cả.﻿ Kỳ vọng lãi suất Fed dịch chuyển theo chiều hướng cứng rắn hơn đã đưa đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong tuần này, gây áp lực giảm lên giá kim loại quý, trong đó có bạc.

Cụ thể, chỉ số Dollar Index (DXY) đo sức mạnh đồng USD tăng hơn 1% trong tuần 15-18/6 lên mức 100,9 điểm, và thậm chí trong phiên ngày thứ Năm, DXY đạt mức cao nhất trong 1 năm trở lại đây.

Dữ liệu kinh tế Mỹ tuần tới sẽ bao gồm số liệu cuối cùng về GDP quý 1 và lạm phát PCE, cùng với cái nhìn sơ bộ về nhu cầu mua hàng của ngành sản xuất và dịch vụ trong tháng 6.

Lịch công bố dữ liệu bắt đầu vào sáng thứ Ba với việc công bố Chỉ số PMI nhanh toàn cầu của S&P cho tháng Sáu. Sau đó, vào thứ Tư, thị trường sẽ theo dõi Doanh số bán nhà mới trong tháng Năm.

Thứ Năm sẽ công bố số liệu cuối cùng về GDP và PCE quý 1 của Mỹ, cùng với số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 5.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp, quỹ khổng lồ tung tiền "bắt đáy"

Giá vàng sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp, quỹ khổng lồ tung tiền "bắt đáy" Nổi bật

Công ty chứng khoán đánh giá khả năng Việt Nam vào Watchlist của MSCI ra sao?

Công ty chứng khoán đánh giá khả năng Việt Nam vào Watchlist của MSCI ra sao? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 22/6–26/6: Cổ tức cao nhất 78%, một “ông lớn” sắp chi gần 4.000 tỷ đồng

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 22/6–26/6: Cổ tức cao nhất 78%, một “ông lớn” sắp chi gần 4.000 tỷ đồng

00:04 , 21/06/2026
Một doanh nghiệp điện bị phạt và chậm nộp hơn 9 tỷ tiền thuế

Một doanh nghiệp điện bị phạt và chậm nộp hơn 9 tỷ tiền thuế

00:01 , 21/06/2026
Giá vàng trong nước bất ngờ bật tăng, chuyện gì vừa xảy ra?

Giá vàng trong nước bất ngờ bật tăng, chuyện gì vừa xảy ra?

16:32 , 20/06/2026
Chứng khoán Bảo Việt và Chứng khoán Dầu khí bị UBCKNN xử phạt do cho vay ký quỹ sai quy định

Chứng khoán Bảo Việt và Chứng khoán Dầu khí bị UBCKNN xử phạt do cho vay ký quỹ sai quy định

15:41 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên