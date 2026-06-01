Quỹ bạc lớn nhất thế giới giảm bán ròng trong tuần 15-18/6

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã bán ròng hơn 22 tấn bạc trong tuần giao dịch 15-18/6, điểm tích cực là khối lượng “xả hàng” đã thu hẹp đáng kể so với nhiều tuần trước đó. Hiện tại, lượng bạc do quỹ nắm giữ xấp xỉ 14.940 tấn.

Trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc trải qua tuần giảm hơn 4%, qua đó đóng cửa ở mức sát 65 USD/oz, đánh dấu vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm của bạc.

Tương tự vàng, sức ép giảm giá bạc là điều khá rõ khi nhà đầu tư chưa thể thoát khỏi tâm trạng lo lắng sau khi Fed phát đi những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ trong cuộc họp tuần này.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng thể hiện lập trường cứng rắn khi nói về vấn đề ổn định giá cả.﻿ Kỳ vọng lãi suất Fed dịch chuyển theo chiều hướng cứng rắn hơn đã đưa đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong tuần này, gây áp lực giảm lên giá kim loại quý, trong đó có bạc.

Cụ thể, chỉ số Dollar Index (DXY) đo sức mạnh đồng USD tăng hơn 1% trong tuần 15-18/6 lên mức 100,9 điểm, và thậm chí trong phiên ngày thứ Năm, DXY đạt mức cao nhất trong 1 năm trở lại đây.

Dữ liệu kinh tế Mỹ tuần tới sẽ bao gồm số liệu cuối cùng về GDP quý 1 và lạm phát PCE, cùng với cái nhìn sơ bộ về nhu cầu mua hàng của ngành sản xuất và dịch vụ trong tháng 6.

Lịch công bố dữ liệu bắt đầu vào sáng thứ Ba với việc công bố Chỉ số PMI nhanh toàn cầu của S&P cho tháng Sáu. Sau đó, vào thứ Tư, thị trường sẽ theo dõi Doanh số bán nhà mới trong tháng Năm.

Thứ Năm sẽ công bố số liệu cuối cùng về GDP và PCE quý 1 của Mỹ, cùng với số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 5.