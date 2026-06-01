UBCKNN phát hiện sai sót trọng yếu tại một doanh nghiệp thép lớn, hai kiểm toán viên PwC bị đình chỉ

Mới đây, CTCP Thép Nam Kim (mã: NKG) công bố nhận được công văn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan tới BCTC năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam) thực hiện.

Cụ thể, kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2026 của UBCKNN cho thấy hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2025 của Thép Nam Kim chưa đạt yêu cầu.

Đối với báo cáo tài chính riêng, cơ quan quản lý cho rằng kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

Trong khi đó, ở báo cáo tài chính hợp nhất, kiểm toán viên đưa ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần khi BCTC hợp nhất có sai sót kế toán trọng yếu là chưa phù hợp với yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Sai sót trọng yếu được UBCKNN nhắc đến liên quan đến giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất thuê tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương giữa Nam Kim và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất của Nam Kim không điều chỉnh phần chênh lệch giữa giá chuyển nhượng (366 tỷ đồng) và giá gốc (272 tỷ đồng), tương ứng khoảng 94 tỷ đồng.

Việc chưa xử lý khoản chênh lệch này khiến một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 bị phản ánh cao hơn so với thực tế, gồm chi phí trả trước và thu nhập khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tăng lên lần lượt là 66 tỷ và 94 tỷ đồng so với ngày 31/12/2024.

UBCKNN đánh giá việc không điều chỉnh lại phần tăng giá trị quyền sử dụng đất, khoản phải trả khác (3387) và thu nhập khác với số tiền lần lượt là 66 tỷ đồng, 28 tỷ đồng và 94 tỷ đồng là chưa phù hợp với quy định kế toán hiện hành.

Đồng thời, UBCKNN yêu cầu Thép Nam Kim phải công bố thông tin đầy đủ về nội dung này trên hệ thống công bố thông tin của cơ quan quản lý, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và website doanh nghiệp. Đồng thời, công ty phải khắc phục nội dung sai sót kế toán trọng yếu nêu trên khi lập báo cáo cho các kỳ tới.

Đáng chú ý, UBCKNN cho biết đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán đối với hai kiểm toán viên ký báo cáo tài chính năm 2025 của Nam Kim gồm ông Quách Thành Châu và ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn.

Trong một diễn biến mới nhất, công ty phản hồi đang chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để rà sát chi tiết các nội dung có liên quan. Sau khi hoàn tất, công ty sẽ căn cứ các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam để xử lý các nội dung có liên quan và trình bày số liệu BCTC phù hợp cho các kỳ tiếp theo.

Thép Nam Kim nhấn mạnh thêm, các nội dung nêu trên liên quan việc rà soát và trình bày thông tin trên BCTC, không làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.