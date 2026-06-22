Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp hóa chất đồng loạt thay Chủ tịch và Tổng Giám đốc

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp hóa chất đồng loạt thay Chủ tịch và Tổng Giám đốc

Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hoá chất tại Việt Nam.

CTCP Hóa chất Việt Trì mới đây công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụ thể, Hóa chất Việt Nam miễn nhiệm ông Lê Hoàng, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/6/2026. Nguyên nhân do ông Lê Hoàng có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT sau khi không còn là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại Hoá chất Việt Trì.

Cùng ngày, HĐQT Hóa chất Việt Trì đã bầu ông Văn Đình Hoan giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 16/6/2026. Trước khi được bầu làm Chủ tịch, ông Hoan đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT công ty. Do thay đổi trong phân công công tác như trên, ông Hoan bị miễn nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Ở chiều ngược lại, HĐQT công ty đã bổ nhiệm ông Lê Ngọc Nhân giữ chức Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 16/6/2026.

Được biết Hóa chất Việt Trì tiền thân là Nhà máy Hóa chất Số 1 Việt Trì, Nhà máy Hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam, được khởi công xây dựng năm 1959, chính thức đi vào sản xuất từ năm 1961.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, doanh thu thuần của HVT đạt gần 420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 31 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7% và 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, HVT đã hoàn thành được 20% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Dương Ngọc

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MSCI “trừ điểm” Indonesia, cơ hội nào cho Việt Nam?

MSCI “trừ điểm” Indonesia, cơ hội nào cho Việt Nam? Nổi bật

Chuyên gia gợi ý 3 nhóm ngành dòng tiền tìm tới trong mùa kết quả kinh doanh quý 2

Chuyên gia gợi ý 3 nhóm ngành dòng tiền tìm tới trong mùa kết quả kinh doanh quý 2 Nổi bật

Hành trình bóc trần ma trận Forex

Hành trình bóc trần ma trận Forex

10:35 , 22/06/2026
Thủ tướng dự khởi công 5 tuyến metro Hà Nội, tổng vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Thủ tướng dự khởi công 5 tuyến metro Hà Nội, tổng vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng

10:35 , 22/06/2026
Chọn kênh đầu tư nào trong nửa cuối năm 2026?

Chọn kênh đầu tư nào trong nửa cuối năm 2026?

10:32 , 22/06/2026
DNSE mở đường đua tiếp sức cho nhà đầu tư cơ sở

DNSE mở đường đua tiếp sức cho nhà đầu tư cơ sở

09:00 , 22/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên