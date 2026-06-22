Một doanh nghiệp hóa chất đồng loạt thay Chủ tịch và Tổng Giám đốc

CTCP Hóa chất Việt Trì mới đây công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụ thể, Hóa chất Việt Nam miễn nhiệm ông Lê Hoàng, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/6/2026. Nguyên nhân do ông Lê Hoàng có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT sau khi không còn là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại Hoá chất Việt Trì.

Cùng ngày, HĐQT Hóa chất Việt Trì đã bầu ông Văn Đình Hoan giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 16/6/2026. Trước khi được bầu làm Chủ tịch, ông Hoan đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT công ty. Do thay đổi trong phân công công tác như trên, ông Hoan bị miễn nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Ở chiều ngược lại, HĐQT công ty đã bổ nhiệm ông Lê Ngọc Nhân giữ chức Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 16/6/2026.

Được biết Hóa chất Việt Trì tiền thân là Nhà máy Hóa chất Số 1 Việt Trì, Nhà máy Hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam, được khởi công xây dựng năm 1959, chính thức đi vào sản xuất từ năm 1961.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, doanh thu thuần của HVT đạt gần 420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 31 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7% và 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, HVT đã hoàn thành được 20% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận đề ra.