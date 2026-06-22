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Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên VN-Index tăng mạnh, ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom một mã Bluechips

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên VN-Index tăng mạnh, ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom một mã Bluechips

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị khoảng 207 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên đầu tuần khá tích cực. Nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup, VN-Index bật tăng mạnh 33 điểm, tương ứng tăng 1,8% lên vùng 1.858 điểm. Dù vậy, về độ rộng, số lượng mã giảm điểm lại trở nên áp đảo. Giá trị khớp lệnh trên HoSE tiếp tục hụt hơi, chỉ đạt khoảng 12.260 tỷ đồng.

﻿Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp tục bán ròng khoảng 220 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 176 tỷ đồng﻿

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 375 tỷ đồng. Xếp sau là VHM với 81 tỷ đồng, BID 77 tỷ đồng, POW 55 tỷ đồng và PVD 34 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị khoảng 207 tỷ đồng. Theo sau là VNM bị bán ròng 66 tỷ đồng, TCB 47 tỷ đồng, VPB 42 tỷ đồng và VCB 38 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 31 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến là SHS gần 3 tỷ đồng. NTP và VC3 được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi mã, trong khi VTZ ghi nhận giá trị mua ròng dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, IDC bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 25 tỷ đồng, theo sau là VFS 8 tỷ đồng, KSF 2 tỷ đồng, CEO 2 tỷ đồng và HUT 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ 400 triệu đồng

Ở chiều mua, ABB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Xếp sau là AIG gần 1 tỷ đồng, trong khi BVB, GCF và SAS đều được mua ròng dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, F88 bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến là QNS gần 1 tỷ đồng; MSR, ACV và VTK đều bị bán ròng với giá trị dưới 1 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

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