Xử phạt DIG, buộc hoàn tiền cho nhà đầu tư mua trái phiếu

Sử dụng hơn 500 tỷ tiền trái phiếu sai mục đích

Theo quyết định, DIG bị phạt 175 triệu đồng do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Cụ thể, doanh nghiệp đã sử dụng 520,5 tỷ đồng trong tổng số 600 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã DIGH2326001 ngày 29/12/2023 để mua cổ phần của Công ty CP Du lịch DIC với số tiền 200 tỷ đồng và thanh toán gốc, lãi trái phiếu DIGH2124003 với số tiền 320,5 tỷ đồng.

DIC Corp bị phạt vì sử dụng hơn 500 tỷ tiền trái phiếu sai mục đích.

Trong khi đó, theo phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và công bố thông tin, số tiền này được sử dụng để thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại tỉnh Đồng Nai.

Ngoài xử phạt hành chính, DIG còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua hoặc đặt cọc (nếu có), kèm tiền lãi phát sinh.

Việc hoàn trả phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn để nhà đầu tư gửi yêu cầu tối đa là 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Tiền lãi phát sinh được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định hiện hành.

Phạt nhiều doanh nghiệp nhóm Hưng Thịnh



Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land với tổng số tiền hơn 310 triệu đồng, do nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin và nghĩa vụ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu mã H79CH2124019. Cụ thể, các báo cáo của Hưng Thịnh Land nêu số tiền huy động được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động thông qua đặt cọc mua cổ phần, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư dự án bất động sản.

Tuy nhiên, hồ sơ và sao kê tài khoản cho thấy một phần nguồn vốn đã được sử dụng để nộp thuế, mua trái phiếu do Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn phát hành, trả gốc lãi trái phiếu khác do công ty phát hành, mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.

Các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hưng Thịnh bị xử phạt vi phạm liên quan trái phiếu.

Ngoài ra, các báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng vốn trái phiếu trong các năm 2022, 2023 và báo cáo bán niên 2023, 2024 cũng được xác định không phản ánh đầy đủ thực tế sử dụng nguồn vốn huy động. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Hưng Thịnh Land thực hiện cải chính thông tin theo quy định.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt 45 triệu đồng do chậm đăng ký lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên đối với 9 mã trái phiếu phát hành trong các năm 2021-2022. Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Land bị phạt thêm 92,5 triệu đồng do chậm đăng ký giao dịch các mã trái phiếu này quá thời hạn quy định.

Đối với Công ty CP Đầu tư Nam Long, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký 3 mã trái phiếu phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Các lô trái phiếu NLGB2429001, NLGB2427002 và NLGB2427003 đều được đăng ký lưu ký muộn hơn so với thời hạn pháp luật quy định sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Cơ quan quản lý xử phạt Công ty CP Hưng Thịnh Investment 290 triệu đồng. Các vi phạm gồm chậm đăng ký lưu ký trái phiếu , chậm đăng ký giao dịch trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chậm công bố thông tin về tình hình tài chính cũng như thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cùng thuộc hệ sinh thái Hưng Thịnh, Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn bị xử phạt 190 triệu đồng do chậm đăng ký lưu ký, chậm đăng ký giao dịch trái phiếu và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tình hình tài chính năm 2024.