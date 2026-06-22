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Hãng bay Việt tuyển tiếp viên, ghi thẳng mức thu nhập đáng mơ ước

| | Thị trường chứng khoán

Hãng bay Việt tuyển tiếp viên, ghi thẳng mức thu nhập đáng mơ ước

Đây là một phần rộng chiến lược mở rông quy mô của hãng.

Sun PhuQuoc Airways đang triển khai chiến dịch tuyển dụng tiếp viên quy mô lớn. Mức thu nhập được công bố dao động từ 24 triệu đồng đến trên 54 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập thực tế phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và thời gian làm việc của từng nhân sự.

Theo thông tin tuyển dụng của hãng, tiếp viên mới gia nhập có thu nhập khởi điểm từ 22 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp. Nhân viên được hỗ trợ đào tạo 100%, nhà ở, bữa ăn và nhiều chế độ phúc lợi khác trong hệ sinh thái Sun Group.

Theo Tuổi Trẻ Online, những tiếp viên có kinh nghiệm hoặc đảm nhận vị trí cao hơn có thể nhận mức thu nhập trên 54 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu nhập thay đổi theo số giờ bay và cấp bậc công việc.

Đợt tuyển dụng lần này nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động của hãng. Sun PhuQuoc Airways dự kiến tuyển khoảng 1.000 tiếp viên hàng không. Hãng cũng đặt mục tiêu mở rộng mạng bay quốc tế trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thuộc Sun Group. Doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thành lập vào năm 2025. Hãng có vốn đầu tư ban đầu khoảng 2.500 tỷ đồng, tương đương 96 triệu USD. Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở rộng đội bay lên 31 máy bay vào năm 2030.

Sun Group là một trong những tập đoàn tư nhân lớn trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và hạ tầng tại Việt Nam. Tập đoàn cũng đang phát triển lĩnh vực hàng không thông qua Sun Air và Sun PhuQuoc Airways. Mô hình của hãng mới hướng đến kết hợp vận tải hàng không với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group.

Không chỉ Sun PhuQuoc Airways, nhiều hãng hàng không khác cũng đang tăng tốc tuyển dụng nhân sự. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục phục hồi.

Vietravel Airlines đang tuyển dụng nhiều vị trí phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động. Hãng liên tục đăng thông tin tuyển cơ phó, cơ trưởng và nhân sự khai thác bay trên cổng tuyển dụng chính thức. Một số đợt tuyển tiếp viên cũng được triển khai tại Hà Nội và TP.HCM.

Vietnam Airlines cũng duy trì tuyển dụng tiếp viên định kỳ trong năm 2026. Hãng hàng không quốc gia cho biết sẽ tổ chức các vòng tuyển dụng hằng tháng. Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn, ngoại ngữ, sức khỏe và kỹ năng giao tiếp.

Vietjet Air cũng tiếp tục mở rộng đội ngũ tiếp viên. Hãng cho biết các ứng viên trúng tuyển sẽ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại Việt Nam và nước ngoài. Nhân sự mới được hưởng mức thu nhập cạnh tranh và có cơ hội thăng tiến trong hệ thống.

Theo Dy Khoa

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