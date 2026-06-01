Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang tăng sát trần sau khi công bố tài liệu quan trọng

Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) bất ngờ trở thành tâm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 22/6.

Chốt phiên, DGC tăng 6,4% lên 51.500 đồng/cp, tiến sát mức giá trần và thiết lập vùng giá cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Hóa chất Đức Giang tăng lên gần 19.600 tỷ đồng.

Dòng tiền cũng nhập cuộc tại DGC khi có tới 2,5 triệu cổ phiếu được sang tay, cải thiện mạnh so với trung bình 20 phiên gần nhất.

Đà tăng mạnh của DGC diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Trước đó, tiến độ hoàn tất báo cáo của công ty nhận được nhiều sự quan tâm trong bối cảnh DGC thay đổi đơn vị kiểm toán và một số nguyên thành viên ban lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Theo số liệu kiểm toán, doanh thu thuần năm 2025 của Đức Giang giữ nguyên so với báo cáo tự lập, đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh giảm khoảng 35 tỷ đồng, còn 3.154 tỷ đồng, song vẫn cao hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 19.538 tỷ đồng, giảm nhẹ 12 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Trong đó, tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng đạt 13.106 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng tài sản và tăng trên 20% so với đầu kỳ. Ngoài ra, hàng tồn kho cuối năm đạt 1.681 tỷ đồng, tài sản cố định khoảng 2.278 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 1.220 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 4.167 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay chiếm khoảng 1.546 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt trên 15.371 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của chủ sở hữu 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.639 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 1.801 tỷ đồng.

Ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán﻿

Một điểm quan trọng khác là, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến hai vấn đề đáng chú ý.

Thứ nhất , đơn vị kiểm toán được bổ nhiệm sau thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2025 nên không thể trực tiếp tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho. Tại thời điểm cuối năm, giá trị hàng tồn kho được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của DGC lên tới hơn 950,9 tỷ đồng.

Theo kiểm toán viên, các thủ tục kiểm toán thay thế được thực hiện chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng đáng tin cậy để xác nhận tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác và giá trị của khoản mục hàng tồn kho. Do đó, kiểm toán viên chưa thể xác định liệu số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025 có cần điều chỉnh hay không, cũng như ảnh hưởng có thể có tới các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề thứ hai liên quan đến việc một số nguyên thành viên ban lãnh đạo chủ chốt của DGC bị khởi tố ngày 17/3/2026 và đang trong quá trình phục vụ điều tra đối với các vi phạm về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận chính thức. Vì vậy, kiểm toán viên cho biết chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng để đánh giá liệu các vấn đề này có dẫn đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính hay không.

Các ảnh hưởng tiềm tàng có thể liên quan đến việc ghi nhận kế toán, các nghĩa vụ phải trả, khoản dự phòng hoặc chi phí xử lý môi trường nếu có. Do chưa đủ cơ sở, kiểm toán viên cũng chưa thể xác định liệu DGC có cần điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất hay không.﻿

﻿Hóa chất Đức Giang nói gì?

Giải trình về vấn đề hàng tồn kho , Hóa chất Đức Giang cho biết việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 vẫn được doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán và có sự chứng kiến của kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH PwC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Tại thời điểm diễn ra kiểm kê, PwC vẫn là đơn vị được bổ nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DGC. Tuy nhiên, sau đó Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được lựa chọn thay thế PwC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Do được bổ nhiệm sau thời điểm kết thúc năm tài chính, UHY không thể trực tiếp tham gia chứng kiến quá trình kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025. Đây là nguyên nhân khiến đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản hàng tồn kho trị giá hơn 950,9 tỷ đồng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của DGC.

Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án xảy ra tại Hóa chất Đức Giang, doanh nghiệp cho biết công ty và các cá nhân liên quan vẫn đang tích cực phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra.

Tuy nhiên, tại thời điểm lập và phát hành báo cáo tài chính năm 2025, cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ án. Do đó, UHY chưa có đủ cơ sở để xác định liệu các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính có cần điều chỉnh hay không.

Theo giải trình của DGC, việc điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2025, nếu phát sinh, chỉ có thể được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây cũng là lý do UHY đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.