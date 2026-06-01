Giá dầu giảm sâu kéo MXV-Index lùi về mức thấp nhất 4 tháng, một mặt hàng bất ngờ hút dòng tiền

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua (15-19/6) với diễn biến trái chiều. Áp lực bán mạnh trên thị trường năng lượng sau những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã kéo giá dầu giảm sâu, qua đó khiến chỉ số MXV-Index mất gần 2% và lùi xuống 2.652 điểm - vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 2.

Ở chiều ngược lại, thị trường cà phê tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi những lo ngại liên quan đến thời tiết và tiến độ thu hoạch tại Brazil hỗ trợ giá đi lên, đồng thời giúp nhóm nguyên liệu công nghiệp duy trì sức hút về thanh khoản trên MXV.

Giá dầu giảm gần 8%, gây áp lực lớn nhất lên MXV-Index

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng là nguyên nhân chính kéo chỉ số MXV-Index giảm điểm trong tuần qua khi có tới 4/5 nhóm mặt hàng đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, hai mặt hàng dầu thô chịu áp lực bán mạnh nhất.

MXV cho rằng diễn biến đáng chú ý nhất trên thị trường dầu không nằm ở những thay đổi về cung cầu thực tế mà đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng của giới đầu tư. Sau nhiều tháng liên tục cộng thêm phần bù rủi ro địa chính trị vào giá dầu, thị trường đang bắt đầu rút bớt khoản chi phí này khi triển vọng nguồn cung từ Trung Đông trở nên tích cực hơn.

Ngay từ đầu tuần, giá dầu lao dốc sau thông tin Washington và Tehran đạt được một bản ghi nhớ hợp tác nhằm hạ nhiệt căng thẳng kéo dài trong nhiều tháng qua, đồng thời hướng tới việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu.

Bên cạnh đó, Mỹ được cho là đang xem xét nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Iran, bao gồm hoạt động ngân hàng, bảo hiểm và vận tải biển. Điều này làm gia tăng kỳ vọng rằng nguồn cung từ một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất OPEC có thể sớm quay trở lại thị trường.

Những thông tin trên đã khiến giới đầu tư nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng về triển vọng nguồn cung toàn cầu. Chỉ trong hai phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu đã giảm từ 9,5-10%.

Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu Brent giảm gần 7,8%, xuống dưới 80,6 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI mất gần 8,2%, còn 76,54 USD/thùng.

Đà giảm của giá dầu thế giới cũng nhanh chóng phản ánh vào thị trường trong nước. Trong kỳ điều hành ngày 19/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng nhiên liệu. Đáng chú ý, giá dầu diesel giảm hơn 2.300 đồng/lít, tương đương trên 9%, xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng. Giá xăng E5RON92 giảm hơn 1.200 đồng/lít, trong khi giá cơ sở của xăng E10RON95 được công bố ở mức 20.753 đồng/lít.

Theo MXV, diễn biến trên cho thấy phần lớn chi phí rủi ro địa chính trị từng được phản ánh vào giá dầu trong giai đoạn căng thẳng leo thang đã dần được loại bỏ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa những rủi ro trên thị trường năng lượng đã hoàn toàn biến mất.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều nội dung cần giải quyết, trong khi lượng tồn kho dầu thô tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục duy trì ở vùng thấp. Bên cạnh đó, việc cuộc đàm phán gần đây bị trì hoãn cùng thông tin Iran tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã khiến giá dầu phục hồi nhẹ trong các phiên cuối tuần.

Điều này cho thấy thị trường dầu vẫn đang trong giai đoạn giao dịch dựa trên kỳ vọng và sẽ tiếp tục biến động mạnh theo từng thông tin mới liên quan đến địa chính trị và nguồn cung trong thời gian tới.

Dòng tiền tập trung vào cà phê trước những lo ngại về nguồn cung

Trái ngược với diễn biến trên thị trường năng lượng, nhóm nguyên liệu công nghiệp lại ghi nhận tuần giao dịch tích cực hơn. Trong đó, cà phê trở thành tâm điểm của dòng tiền khi chiếm hơn 80% tổng giá trị giao dịch toàn nhóm trong tuần qua.

Sự sôi động của thị trường xuất hiện trong bối cảnh giới giao dịch liên tục đánh giá lại triển vọng nguồn cung tại Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Những thông tin trái chiều liên quan đến thời tiết, tiến độ thu hoạch và chất lượng hạt cà phê đã khiến hoạt động giao dịch trở nên nhộn nhịp hơn đáng kể.

Trong tuần qua, giá cà phê Arabica và Robusta đồng loạt tăng ngay từ những phiên đầu tuần khi các đợt mưa xuất hiện tại nhiều vùng trồng cà phê trọng điểm của Brazil đúng vào giai đoạn cao điểm thu hoạch.

Theo các báo cáo địa phương, mưa kéo dài không chỉ làm chậm tiến độ thu hoạch mà còn ảnh hưởng tới hoạt động phơi sấy. Nhiều lô cà phê đang được phơi ngoài trời bị ẩm ướt trở lại, làm gia tăng nguy cơ nấm mốc và ảnh hưởng đến chất lượng hạt.

Đáng chú ý hơn, lượng mưa trái mùa còn có thể kích thích cây cà phê ra hoa sớm trong khi quá trình thu hoạch vẫn chưa hoàn tất. Điều này làm gia tăng nguy cơ rụng nụ và có thể ảnh hưởng đến triển vọng sản xuất của niên vụ 2027-2028.

Kết thúc tuần giao dịch, giá cà phê Arabica tăng 5,7% lên 5.903 USD/tấn, trong khi giá Robusta tăng 1,9%, đạt 3.592 USD/tấn.

Theo đánh giá của MXV, thị trường cà phê hiện không còn giao dịch đơn thuần dựa trên các dự báo sản lượng mà đang chuyển sang theo dõi sát diễn biến thực tế tại các vùng trồng trọng điểm. Sau nhiều tháng chịu áp lực bởi kỳ vọng Brazil sẽ có một vụ mùa lớn, giới đầu tư đang bắt đầu đánh giá lại những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thu hoạch cũng như chất lượng hạt cà phê niên vụ mới.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, tình trạng tồn kho thấp tiếp tục đóng vai trò là lực đỡ quan trọng cho thị trường. Trên Sở ICE, lượng tồn kho Arabica được chứng nhận giảm xuống còn 394.267 bao vào cuối tuần trước, mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Quách Văn Luận, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Saigon Futures - Thành viên Kinh doanh 002 của MXV cho rằng đà tăng trong tuần qua chủ yếu phản ánh những lo ngại về thời tiết tại Brazil trong giai đoạn thu hoạch.

Dẫn số liệu từ Cooxupé - hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, ông Luận cho biết tính đến ngày 14/6, nông dân thành viên mới thu hoạch được 15,8% sản lượng niên vụ 2026, thấp hơn mức 17,8% của cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn đáng kể so với mức 26,6% ghi nhận cùng thời điểm năm 2024.

Theo ông Luận, hiện tượng El Niño vẫn là yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Dù hiện tại đang mang đến lượng mưa lớn hơn bình thường cho Brazil, El Niño có thể chuyển sang gây khô hạn trong những tháng cuối năm, ảnh hưởng tới triển vọng sản xuất niên vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, hiện tượng thời tiết này cũng thường kéo theo điều kiện khô nóng tại Việt Nam và Indonesia - hai quốc gia chiếm khoảng một nửa sản lượng Robusta toàn cầu.

Về dài hạn, ông Luận cho rằng thị trường cà phê nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy với biên độ dao động rộng hơn sau chuỗi tăng nóng kéo dài trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các yếu tố liên quan đến thời tiết và nguồn cung vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với xu hướng giá trong thời gian tới.

Tại thị trường nội địa, ghi nhận cuối tuần qua, giá cà phê nhân xô khu vực Tây Nguyên duy trì quanh mức 89.200 đồng/kg. Nguồn cung lưu thông trên thị trường vẫn khá hạn chế khi nhiều nông dân tiếp tục giữ hàng chờ giá cao hơn trong bối cảnh giá thế giới đang có dấu hiệu phục hồi.