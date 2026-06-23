"Đại gia" khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam chốt ngày trả cổ tức hơn 90%

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40,5%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 4.050 đồng. Song song đó, cổ đông hiện hữu sẽ được nhận thêm cổ phiếu phát hành mới theo tỷ lệ 50%, tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu.

Với khoảng 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính KSV cần chi khoảng 810 tỷ đồng cho phần cổ tức tiền mặt. Ngày 15/7 sẽ là thời điểm chốt danh sách cổ đông, khoản cổ tức bằng tiền dự kiến được thanh toán vào ngày 05/8/2026.

Động thái chia cổ tức mạnh tay được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2025. Doanh thu thuần đạt khoảng 14.400 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.999 tỷ đồng, tăng mạnh 64%.

Bước sang kế hoạch năm 2026, Vimico đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 13.841 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.042 tỷ đồng, giảm khoảng 17%. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 750 tỷ đồng, đồng thời duy trì chính sách cổ tức tối thiểu 15% bằng tiền mặt.

Về sản xuất, doanh nghiệp đặt kế hoạch đạt 88.796 tấn tinh quặng đồng (quy đổi 25% Cu), 30.000 tấn đồng tấm katốt, 165.000 tấn phôi thép và 223.130 tấn tinh quặng sắt. Ngoài ra, sản lượng dự kiến gồm 940 kg vàng, 2.995 kg bạc và 128.726 tấn axit sunfuric.

KSV là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản như đồng, vàng, bạc, kẽm và các kim loại màu khác. Doanh nghiệp đang nắm quyền khai thác tại mỏ đồng Sin Quyền – mỏ đồng lớn nhất Việt Nam, đồng thời quản lý mỏ đất hiếm Đông Pao có trữ lượng lớn.

Trên thị trường chứng khoán, KSV được đưa lên giao dịch UPCoM từ năm 2016 và sau đó chuyển niêm yết sang HNX vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, cổ phiếu thường xuyên rơi vào trạng thái thanh khoản thấp hoặc gần như “trắng thanh khoản” do cơ cấu cổ đông cô đặc. Hiện giá cổ phiếu đạt trên 158.000 đồng/cp, song thanh khoản chỉ dao động từ vài nghìn đến chục nghìn đơn vị mỗi phiên.

Hiện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn nắm giữ trên 98% vốn điều lệ, khiến lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất hạn chế và doanh nghiệp chưa đáp ứng tiêu chí phân tán cổ đông theo quy định. Với tỷ lệ chi phối này, riêng phần cổ tức, TKV ước nhận về hơn 794 tỷ đồng tiền mặt, cùng gần 98 triệu cổ phiếu mới từ đợt phân phối.