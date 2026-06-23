Kỳ lân fintech MoMo hút nhà đầu tư ngoại sau cú đảo chiều lợi nhuận 347 tỷ đồng

Theo DealStreetAsia, quỹ đầu tư Blackstone của Mỹ và tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) của Nhật Bản nằm trong số 5 nhà đầu tư đang cân nhắc rót vốn vào MoMo. Nguồn tin cho biết khoảng 50% cổ phần tại startup fintech này đang được chào bán trong một thương vụ do Morgan Stanley và Jefferies tư vấn.

Lãnh đạo MoMo tại một sự kiện. Ảnh: MoMo.

Trước đó, DealStreetAsia từng đưa tin MoMo đạt lợi nhuận cả năm 2024 với lợi nhuận ròng gần 348 tỷ đồng, tương đương khoảng 13,4 triệu USD. Theo tài liệu mà đơn vị này tiếp cận được, công ty từng ghi nhận khoản lỗ trong năm 2023 nhưng đã đảo chiều kết quả kinh doanh vào năm 2024 và tiếp tục duy trì lợi nhuận trong năm 2025.

Việc chuyển từ thua lỗ sang có lãi được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với MoMo. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào các startup công nghệ toàn cầu ngày càng thận trọng, khả năng chứng minh hiệu quả kinh doanh và duy trì lợi nhuận thường là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược.

MoMo khởi đầu là một ví điện tử và sau đó mở rộng thành nền tảng tài chính số cung cấp nhiều dịch vụ như thanh toán, đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài chính cá nhân. Hiện công ty phục vụ hơn 30 triệu người dùng và đang tái định vị chiến lược xoay quanh các công cụ tài chính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nếu thương vụ chuyển nhượng cổ phần được hoàn tất, một số cổ đông hiện hữu của MoMo có thể sẽ thoái vốn. Trong đó có Warburg Pincus - cổ đông quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất của công ty - cùng Goodwater Capital, hai đơn vị từng dẫn dắt vòng gọi vốn Series D của MoMo vào năm 2021.

Các cổ đông khác của MoMo hiện gồm Kora Management, Tybourne Capital Management, Affirma Capital, Macquarie Capital, Mizuho Bank và Goldman Sachs.

Tính đến cuối năm 2025, Warburg Pincus sở hữu khoảng 26% cổ phần MoMo, trong khi Augusta Investments I Pte Ltd nắm hơn 13%. Mizuho Bank, nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn Series E, sở hữu khoảng 7,3%.

MoMo được định giá hơn 2 tỷ USD sau vòng gọi vốn có sự tham gia của Mizuho Bank vào năm 2021, qua đó trở thành một trong số ít startup công nghệ Việt Nam đạt danh hiệu "kỳ lân".

Nguồn tin của DealStreetAsia cho biết các cuộc đàm phán hiện vẫn đang diễn ra và chưa có gì đảm bảo thương vụ sẽ được thực hiện. Blackstone, MoMo và Warburg Pincus từ chối bình luận, trong khi MUFG chưa phản hồi yêu cầu bình luận.