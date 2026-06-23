Việt Nam có thể trở thành “điểm sáng hiếm có” của dòng vốn toàn cầu, CEO Chứng khoán ABS chỉ ra 3 nhóm ngành kỳ vọng hút tiền

Giới đầu tư toàn cầu đang chứng kiến thị trường tài chính bước vào một giai đoạn mới khi các quốc gia đang chuyển dần từ việc nới lỏng tiền tệ sang thắt chặt tiền tệ. Nhiều nước đã tăng lãi suất để đối phó với lạm phát quay trở lại và những biến động từ giá dầu…

Trong khi đó, lãi suất tại Mỹ cũng chưa giảm được như kỳ vọng mà vẫn giữ ở mức cao. Chi phí dòng vốn đắt đỏ hơn đang khiến giới đầu tư trở nên thận trọng. Ở trong nước, nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng tích cực, thị trường chứng khoán sẽ được nâng hạng vào tháng 9 tới đây. Cùng với đó, cơ quan quản lý đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho thị trường.

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk show), ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, xu hướng toàn cầu đang đi theo hướng chọn lọc hơn, có chủ đề rõ ràng hơn, và Việt Nam đang có đủ điều kiện để trở thành một điểm sáng trong bức tranh đó nếu tận dụng tốt cơ hội này.

Ông đánh giá bối cảnh thị trường tài chính hiện nay đang như thế nào sau một thời gian dài các quốc gia thực hiện nới lỏng tiền tệ để kích thích nền kinh tế?

Ông Nguyễn Quang Đạt: ﻿Chúng ta đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp khá thú vị và cũng không ít thách thức của thị trường tài chính toàn cầu.

Sau khoảng 2–3 năm, các ngân hàng trung ương lớn từ Fed, ECB cho đến nhiều nước châu Á, bơm tiền ồ ạt để vực dậy kinh tế hậu COVID, thì nay chúng ta đang chứng kiến hệ quả tất yếu: lạm phát dai dẳng hơn dự báo và dòng vốn rẻ đã không còn là điều hiển nhiên nữa.

Riêng với Mỹ, Fed vẫn đang duy trì lãi suất ở vùng cao và thị trường liên tục phải điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm. Điều đó tạo ra hai tác động song song: đồng USD mạnh gây áp lực lên các đồng tiền mới nổi và chi phí vốn tăng khiến định giá tài sản, đặc biệt cổ phiếu tăng trưởng, phải được nhìn nhận lại một cách thận trọng hơn.

Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải mọi thứ đều tiêu cực. Thị trường tài chính toàn cầu hiện đang phân kỳ rõ rệt. Một số nền kinh tế châu Á, trong đó có Việt Nam, vẫn đang duy trì môi trường lãi suất tương đối ổn định và tăng trưởng GDP tích cực. Đây chính là điểm khác biệt tạo ra cơ hội.

Với Việt Nam, câu chuyện nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi vào tháng 9 tới là một xúc tác nội tại mạnh mẽ, và trong lịch sử, những thị trường được nâng hạng thường thu hút dòng vốn ngoại đáng kể ngay cả khi bối cảnh bên ngoài chưa thuận lợi hoàn toàn.

Vì vậy, tôi đánh giá giai đoạn hiện tại là giai đoạn thận trọng có chọn lọc, đây không phải là lúc để đứng ngoài thị trường hoàn toàn, nhưng cũng không phải lúc để đầu tư dàn trải. Nhà đầu tư cần chắt lọc kỹ hơn, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và hưởng lợi trực tiếp từ các câu chuyện đặc thù của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, xu hướng đầu tư trên toàn cầu đang diễn ra như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Đạt: Thứ nhất, dòng vốn quay về các tài sản an toàn và sinh lời thực. Khi lãi suất cao, trái phiếu chính phủ Mỹ đang trả lãi suất hấp dẫn nhất trong hơn 15 năm, điều này hút một lượng vốn đáng kể ra khỏi các tài sản rủi ro. Nhà đầu tư tổ chức toàn cầu đang tái cơ cấu danh mục theo hướng cân bằng hơn, thay vì đầu tư tất cả vào cổ phiếu như giai đoạn lãi suất 0%.

Thứ hai, xu hướng đầu tư theo chủ đề dài hạn vẫn rất mạnh, đặc biệt là AI và công nghệ bán dẫn, chuyển đổi năng lượng xanh, và chuỗi cung ứng đa dạng hóa. Đây là những lĩnh vực mà dòng tiền thông minh vẫn liên tục rót vào bất chấp biến động lãi suất, vì câu chuyện tăng trưởng cấu trúc đủ mạnh để vượt qua áp lực chi phí vốn.

Thứ ba, và đây là điều tôi cho là quan trọng nhất với Việt Nam – dòng vốn đang tái định vị sang các thị trường mới nổi có câu chuyện riêng. Sau giai đoạn Trung Quốc không còn là điểm đến ưa thích như trước, các quỹ đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm thị trường thay thế với tăng trưởng cao, dân số trẻ, và chi phí sản xuất cạnh tranh. Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia đang nằm trong danh sách đó.

Tóm lại, xu hướng toàn cầu đang đi theo hướng chọn lọc hơn, có chủ đề rõ ràng hơn. Và Việt Nam đang có đủ điều kiện để trở thành một điểm sáng trong bức tranh đó nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội này.

Còn tại Việt Nam, nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng tích cực, liệu rằng có bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thị trường tài chính thế giới không, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Đạt: ﻿Câu trả lời thẳng thắn là có ảnh hưởng nhưng Việt Nam đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với đa số thị trường cùng nhóm để hấp thụ những cú sốc bên ngoài.

Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào những áp lực thực tế. Khi Fed duy trì lãi suất cao, đồng USD mạnh lên tạo áp lực lên tỷ giá VND, điều này ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu nguyên liệu và áp lực trả nợ ngoại tệ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất toàn cầu cao cũng làm chậm dòng vốn FII vào các thị trường mới nổi nói chung.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của Việt Nam nằm ở nền tảng vĩ mô. Tăng trưởng GDP quý I/2026 duy trì ở mức rất tích cực, xuất khẩu tiếp tục là động lực chủ lực với các mặt hàng công nghệ cao từ Samsung, Intel và LG. FDI giải ngân vẫn ở mức cao, phản ánh cam kết dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài vào chuỗi sản xuất Việt Nam. Tình hình lạm phát trong nước được kiểm soát tốt, tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt mà không bị cuốn vào vòng xoáy thắt chặt như nhiều nước khác.

Quan trọng hơn, theo tôi, Việt Nam đang có hai câu chuyện đặc thù mà không nhiều thị trường có được trong cùng thời điểm: nâng hạng FTSE Emerging Market vào tháng 9 tới đây và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị tái định hình. Đây là những yếu tố nội tại đủ mạnh để tạo ra câu chuyện tăng trưởng riêng, phần nào trung hòa áp lực từ bên ngoài.

Tất nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn miễn nhiễm. Nếu kinh tế Mỹ suy thoái hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang đột ngột, xuất khẩu và tâm lý thị trường sẽ chịu tác động. Nhưng trong kịch bản cơ sở hiện nay, tôi đánh giá Việt Nam đang là điểm sáng hiếm có trong bản đồ đầu tư toàn cầu năm 2026.

Đối với thị trường chứng khoán hiện tại có bị ảnh hưởng khi dòng vốn toàn cầu có sự dịch chuyển như vậy không, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Đạt:﻿ Theo đánh giá của chúng tôi, thị trường chứng khoán Việt Nam chắc chắn không đứng ngoài sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu nhưng điều thú vị là lần này, sự dịch chuyển đó đang tạo ra nhiều cơ hội hơn là rủi ro cho chúng ta.

Nhìn vào thực tế, khối ngoại đã có giai đoạn bán ròng kéo dài trên HOSE, đây là hiện tượng chung của các thị trường mới nổi cận biên khi USD mạnh và lãi suất Mỹ cao. Dòng vốn rút về các tài sản an toàn là phản xạ tự nhiên của nhà đầu tư tổ chức toàn cầu trong môi trường bất định.

Tuy nhiên, có một điểm đảo chiều rất quan trọng đang diễn ra. Khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên Emerging Market theo lịch trình của FTSE Russell, bản chất dòng vốn ngoại vào Việt Nam sẽ thay đổi về chất, từ dòng vốn đầu cơ ngắn hạn, nhạy cảm với biến động toàn cầu, sang dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số có tính ổn định cao hơn nhiều. Đây là sự khác biệt căn bản mà nhiều nhà đầu tư cá nhân chưa nhận ra đầy đủ.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình chuyển mình về cấu trúc, từ thị trường cận biên phụ thuộc tâm lý, sang thị trường mới nổi với nền tảng nhà đầu tư đa dạng và dòng vốn bền vững hơn.

Trong ngắn hạn sẽ vẫn có biến động khi thị trường toàn cầu rung lắc. Nhưng xu hướng trung và dài hạn, tôi tin rằng VN Index đang trên hành trình tạo mặt bằng giá mới và những nhà đầu tư kiên nhẫn, có chiến lược rõ ràng sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất từ giai đoạn chuyển tiếp lịch sử này.

Vậy theo ông, trong bối cảnh dòng vốn không còn rẻ nữa thì thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào?

Ông Nguyễn Quang Đạt: ﻿Trong môi trường vốn không còn rẻ, quy luật chọn lọc sẽ khắt khe hơn rất nhiều. Giai đoạn thủy triều dâng, tàu nào cũng nổi đã qua. Thị trường sẽ phân hóa mạnh giữa doanh nghiệp tốt và doanh nghiệp yếu và đây thực ra là tín hiệu tích cực cho sự trưởng thành của thị trường.

Về VN Index, tôi nhìn theo ba kịch bản.

Thứ nhất, với kịch bản tích cực - đây là kịch bản tôi cho là có xác suất cao nhất - là thị trường sẽ tăng trưởng ổn định theo lộ trình nâng hạng FTSE, với vùng mục tiêu cuối năm 2026 hướng đến trên 2.000 điểm hoặc cao hơn. Xúc tác chính là dòng vốn thụ động chảy vào theo từng tranche nâng hạng từ tháng 9, kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết dự kiến đạt 15–18% năm nay.

Thứ hai với kịch bản trung tính là thị trường sideway trong vùng biên độ rộng từ 1.650 - 2.000 điểm nếu Fed tiếp tục trì hoãn cắt giảm lãi suất và tâm lý toàn cầu thận trọng kéo dài.

Cuối cùng, kịch bản rủi ro xuất hiện nếu có cú sốc bên ngoài lớn như suy thoái Mỹ, leo thang địa chính trị, hoặc sự cố hệ thống tài chính toàn cầu. Nhưng ngay cả khi đó, Việt Nam có đủ bộ đệm vĩ mô để phục hồi nhanh hơn các thị trường khác.

Như vậy, chiến lược của nhà đầu tư và các thành viên trên thị trường vào lúc này nên là như thế nào cho hiệu quả, theo ông?

Ông Nguyễn Quang Đạt:﻿ Với niềm tin vào triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, Chứng khoán An Bình cũng đang chủ động chuẩn bị các nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới. Theo định hướng chiến lược, ABS đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 tăng trưởng gấp 3 lần so với năm 2025.

Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và cải thiện trải nghiệm nhà đầu tư. Việc hoàn tất tăng vốn lên hơn 3.000 tỷ đồng không chỉ giúp chúng tôi nâng cao năng lực tài chính mà còn tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Với nguồn lực mới và chiến lược phát triển rõ ràng, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần tạo ra giá trị bền vững cho nhà đầu tư và thị trường trong thời gian tới.

Còn đối với các nhà đầu tư, ở thời điểm hiện tại, tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo ba nguyên tắc cốt lõi.

Thứ nhất, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản có chủ đích, không nên để toàn bộ vốn vào một kênh. Trong môi trường lãi suất cao toàn cầu, một danh mục hợp lý có thể phân bổ khoảng 60% - 65% vào cổ phiếu chọn lọc, 20% - 25% vào trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao hoặc tiền gửi có kỳ hạn, và giữ 10% - 15% tiền mặt để chớp cơ hội khi thị trường điều chỉnh. Sự linh hoạt trong phân bổ chính là điều quan trọng nhất lúc này.

Thứ hai, nên chọn đúng ngành, đúng cổ phiếu, nhà đầu tư có thể ưu tiên ba nhóm ngành trong giai đoạn này. Nhóm ngân hàng hưởng lợi trực tiếp từ nâng hạng thị trường và tăng trưởng tín dụng. Nhóm công nghiệp và logistics ăn theo làn sóng FDI và dịch chuyển chuỗi cung ứng. Nhóm bán lẻ và tiêu dùng nội địa được hỗ trợ bởi sức mua hồi phục và tầng lớp trung lưu mở rộng.

Thứ ba là kỷ luật về thời điểm và tâm lý. Đây là yếu tố mà phần lớn nhà đầu tư cá nhân hay bỏ qua, nhà đầu tư hãy áp dụng chiến thuật mua tích lũy theo từng đợt thay vì bỏ vốn một lần. Đặt ra ngưỡng cắt lỗ rõ ràng và tuân thủ kỷ luật đó.

Tóm lại, chiến lược phù hợp nhất lúc này là chọn cổ phiếu chất lượng, phân tán rủi ro hợp lý và kiên nhẫn với tầm nhìn trung dài hạn.