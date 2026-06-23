Quỹ vàng lớn nhất thế giới âm thầm xuống tiền "bắt đáy", gom chục tấn trong ba phiên

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng 1,71 tấn vàng trong ngày 22/6, nâng lượng vàng nắm giữ lên 1.022 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp của quỹ với tổng khối lượng gom vào gần 10 tấn vàng.

Động thái tích lũy của SPDR Gold Trust diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới hồi phục nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Giá vàng giao ngay có thời điểm vượt trở lại mốc 4.200 USD/ounce trước khi kết thúc phiên 22/6 ở mức 4.190 USD/ounce. Hiện giá vàng đang điều chỉnh về vùng 4.157 USD/oz.

Vàng nhận được một phần hỗ trợ khi giá dầu Brent giảm sau các tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Việc giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực lạm phát, qua đó phần nào hạn chế khả năng Fed duy trì lập trường tiền tệ quá cứng rắn.

Tuy nhiên, yếu tố gây áp lực lớn nhất lên kim loại quý hiện vẫn là triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát, đồng thời chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng trì hoãn các động thái thắt chặt.

Những phát biểu này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, tạo sức ép lên vàng - tài sản không tạo ra lợi suất. Lợi suất thực trái phiếu Mỹ tăng cũng khiến dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng, góp phần kéo giá kim loại quý đi xuống trong thời gian gần đây.

Theo các chiến lược gia hàng hóa của Morgan Stanley, giá vàng sẽ khó đạt mục tiêu 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026 nếu chưa có sự phục hồi đáng kể của dòng vốn vào các quỹ ETF vàng.

Chuyên gia Amy Gower và Martijn Rats của Morgan Stanley cho rằng lực mua từ các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục duy trì, nhưng dòng tiền ETF mới là yếu tố nhạy cảm hơn với kỳ vọng lãi suất, lợi suất thực và diễn biến đồng USD. Đây được xem là “mảnh ghép còn thiếu” để hỗ trợ đà tăng của vàng.

Morgan Stanley vẫn duy trì quan điểm tích cực với triển vọng dài hạn của vàng, khi cho rằng việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và giá dầu giảm có thể giúp giảm áp lực lạm phát. Tuy nhiên, nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu giữ lãi suất cao lâu hơn hoặc thậm chí tăng lãi suất, vàng có thể chịu thêm áp lực.

Theo ngân hàng này, diễn biến của vàng hiện phụ thuộc nhiều hơn vào chính sách tiền tệ thay vì vai trò tài sản trú ẩn truyền thống. “Độ nhạy của vàng với chính sách tiền tệ đã trở thành yếu tố chi phối giá, lấn át tác động từ rủi ro địa chính trị và lạm phát”, chuyên gia Amy Gower nhận định.

Ngược lại, nếu chu kỳ cắt giảm lãi suất quay trở lại, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có thể cải thiện, tạo động lực hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của kim loại quý.