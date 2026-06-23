Quỹ bạc lớn nhất thế giới bất ngờ gom hơn 80 tấn trong một ngày

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) bất ngờ mua ròng hơn 84,4 tấn bạc trong ngày 22/6, nâng tổng lượng bạc nắm giữ lên vượt mốc 15.000 tấn.

Động thái gom mua của “cá mập” diễn ra trong phiên giá bạc có nhịp hồi phục. Trong phiên giao dịch, giá bạc có thời điểm bật tăng trở lại vùng 67 USD/ounce trước khi thu hẹp đà tăng về cuối phiên. Hiện giá bạc đang chịu áp lực điều chỉnh gần 1%, lùi về quanh mức 64,5 USD/ounce.

Đà hồi phục của bạc được hỗ trợ một phần bởi những tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, giúp giảm bớt lo ngại về rủi ro địa chính trị và kéo giá dầu đi xuống. Tuy nhiên, lực cản đối với kim loại quý này vẫn đến từ diễn biến lãi suất Mỹ khi thị trường tiếp tục đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dù Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6, nhà đầu tư cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ đã chuyển từ xu hướng nới lỏng sang khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí để ngỏ khả năng tăng lãi suất trở lại vào cuối năm.

Áp lực này thể hiện rõ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,5%. Thị trường hiện định giá gần 90% khả năng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức 57% cách đây một tuần. Đồng USD mạnh lên sau đó tạo thêm sức ép lên bạc - tài sản không tạo ra lợi suất.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, bạc còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng kinh tế và nhu cầu công nghiệp. Khác với vàng, bạc vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu phục vụ sản xuất, do đó dễ bị tác động khi tâm lý nhà đầu tư lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, việc giá dầu giảm sau các tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran cũng tạo ra lực hỗ trợ nhất định cho bạc. Tuy nhiên, theo giới phân tích, tác động tích cực từ giá dầu hiện chưa đủ để lấn át sức ép từ chính sách tiền tệ. Diễn biến của bạc trong thời gian tới vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào lợi suất thực, sức mạnh đồng USD và kỳ vọng về bước đi tiếp theo của Fed.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị dần hạ nhiệt, bạc không còn nhận được lực đẩy mạnh từ nhu cầu trú ẩn như trước, mà đang quay trở lại vận động theo các yếu tố cốt lõi gồm lãi suất Mỹ, triển vọng kinh tế và nhu cầu công nghiệp.